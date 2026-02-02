Comienzan obras para el retorno del transporte público a calle Bandera

Este lunes comenzaron las anunciadas obras destinadas a rehabilitar la circulación del transporte público por la calle Bandera, ubicada en el casco histórico de Santiago, que durante ocho años se mantuvo para uso exclusivo como paseo peatonal.

El proyecto busca mejorar la conectividad entre el norte y sur de la capital, reducir los tiempos de viaje del transporte público y compatibilizar el tránsito de buses con el uso peatonal del sector.

Entre las labores de construcción, que tendrán una duración estimada de 20 semanas, se contempla la implementación de una Pista Solo Bus en la Avenida La Paz y 5 paradas ubicadas en Alonso de Ovalle, Agustinas, Catedral, Rosas y General Mackenna. Además de la implementación de una arteria semipeatonal entre el paso bajo nivel y Catedral, que contará con espacio para terrazas comerciales y mobiliario urbano.

Los servicios que operarán por el sector serán los recorridos 201, 301, 306 y el servicio nocturno 264. Se espera que la habilitación de este nuevo recorrido reduzca entre un 52 % y un 58 % los tiempos de traslado en horas punta.

Las impresiones del comercio

Consultados por Cooperativa, dueños de locales comerciales del sector manifestaron posturas divididas frente al proyecto.

Algunos apoyan el regreso del transporte público, señalando que "nunca debieron haber sacado las micros, porque toda la vida han transitado por aquí", y consideran que la medida podría representar una oportunidad para mejorar sus ventas.

Otros, en cambio, se oponen a la iniciativa, valorando la dinámica actual del sector: "Con esto se va a perder un poco el paseo tranquilo y para peatones, que atrae a mucho turista".

A ello se suman preocupaciones en materia de seguridad: "Van a pasar buses; ahí se va a generar más delincuencia, va a ser un caos".