Edificio de la Bolsa de Santiago se vendió por 13,5 millones de dólares

Por 13,5 millones de dólares y con 50% del pago al momento de concretar el contrato se cerró la venta del edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago, ubicado en la diagonal La Bolsa, en la esquina de Bandera y Moneda, a una cuadra del Palacio de La Moneda.

De estilo neorrenacentista francés, el monumento nacional fue construido entre 1913 y 1917, y pasará a manos de la firma Territoria, que ha desarrollado proyectos como el MUT, el límite de Providencia y Las Condes.

Informada la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) desde agosto pasado, la transacción ahora "quedará sujeta al cumplimiento de las etapas regulatorias y contractuales correspondientes", dijo el comprador, que además deberá solicitar permisos especiales al Consejo de Monumentos para las obras.

El vendedor el Consorcio Regional Bursátil, conocido como Nuam, que reúne a las bolsas de comercio de Santiago, Lima y Colombia.

"El proyecto propone una regeneración urbana, orientada a poner en valor el patrimonio arquitectónico del edificio y a reactivar la vida social y ciudadana del centro de Santiago", agregó de Territoria, que buscará dotarlo de "comercio, espacios culturales, áreas comunes, cowork, una plaza en altura y circulaciones abiertas".