Conadecus rechaza prohibición de ofertas ligadas a tarjetas de crédito

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, cuestionó este sábado la prohibición para que los comercios asocien ofertas a una determinada tarjeta de crédito, dado que -aseguró- son un beneficio para los clientes y solo debe ser regularizado.

Esta medida es parte de la Ley Pro Consumidor impulsada por el Gobierno y despachada por el Congreso este martes, que ha tenido críticas de varios sectores por este artículo.

"Nosotros no somos partidarios de prohibirlo, nosotros somos partidarios de regular y lo propusimos en la Comisión. Desde un primer momento dijimos que no se puede prohibir porque los consumidores tienen un beneficio, esta no es la fuente del endeudamiento", puntualizó Calderón en diálogo con el Diario de Cooperativa.

En esta línea, el líder de Conadecus afirmó que es el consumidor el que debe decidir si se endeuda, por lo que es necesario darle "las facilidades para que lo pague en efectivo, para que lo prepague, para que no adquiera el endeudamiento".

"Lo que propusimos en este caso es regularlo, de una manera de que el consumidor pudiera, al momento de adquirirlo con esa tarjeta asociada, usar el beneficio de esta rebaja y que lo pueda pagar con cualquier medio de pago: tarjeta rut, tarjeta de débito de prepago o otra tarjeta de crédito que a lo mejor le conviene más al consumidor", detalló el constructor civil.

Además, puntualizó que en su iniciativa está que los clientes puedan pagar precio contado 30 días después de la compra "sin intereses y comisiones", para así darle libertad de decisión a los consumidores y evitar deudas.

"Si no tiene los medios para pagar en el momento o a los 30 días, que lo pague en cuotas, pero de forma libre", solicitó Calderón, quien, en definitiva, defendió la opción de pagar con tarjetas, debido a "los mayores beneficios" que reciben los clientes.

Valoró demanda colectiva por colusión en el precio de los pollos

Por otra parte, Calderón valora la demanda colectiva del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) contra Walmart y SMU, con el fin de obtener compensaciones por la colusión en el precio de los pollos, que se extendió entre los años 2008 y 2011.

El representante de este organismo indicó, que pese a los años que han pasado, se está "en plazo, porque cuando en los casos de colusión las demandas colectivas se hacen con fallo una vez que este es definitivo, y el fallo definitivo fue no hace tanto, (de modo que) no hay problemas con los plazos".

Además, dio cuenta que adicionalmente del recurso anunciado por el Sernac, Conadecus "anoche ingresó la demanda contra Walmart", la que ya está presentada en el Tribunal de Libre Competencia. En el caso de SMU, acusó que "ni siquiera entregó una propuesta para compensación de los consumidores", por lo que será una situación que "harán presente en los tribunales".

Sobre este proceso judicial, aseguró a Cooperativa que "los tribunales van a tener que resolver cuál es la compensación justa que deben recibir los consumidores en este caso. Aquí no hay nada que probar, (los coludidos) ya fueron sancionados, fueron multados y la Corte Suprema incluso les aumentó las multas que había aplicado el Tribunal de Libre Competencia por la gravedad de los hechos".

Es por esto que aseguró que las críticas de Walmart sobre esta investigación no tienen peso y que "no hay mucha confusión, ellos hablan de que es difícil dimensionar y yo creo que eso no tiene sentido".