La economista Gabriela Clivio, exintegrante del comando de Sebastián Sichel, cuestionó en El Primer Café las demandas de los gremios de camioneros movilizados y advirtió que el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, "diseñado y pensado para suavizar volatilidades, no se puede transformar en un subsidio". Esta semana el Gobierno acordó con las grandes organizaciones del sector -la CNTC y la CNDC- congelar el precio del diésel durante tres meses. Clivio enfatizó que "el costo fiscal no es gratis, lo pagan todos los chilenos". Además, apoyó la decisión del Ejecutivo de querellarse invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los choferes que han copado distintas rutas del país, porque "no se puede vulnerar el derecho de los demás a circular".

