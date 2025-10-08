Este jueves suben todos los combustibles

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que, a partir de este jueves, habrá un alza en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos, además del kerosene y diésel, mientras que la única baja se registrará en el GLP de uso vehicular.

En detalle, la gasolina de 93 octanos registrará un alza de 7,6 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos mostrará un incremento menos pronunciado de 4,6 pesos por litro.

También se prevé un alza considerable de 16,6 pesos por litro en el kerosene y de 10,3 pesos por litro en el diésel. En tanto, hay un descenso de -3,4 pesos por litro en el GLP de uso vehicular.

Según afirmó ENAP, la estimación de precios considera una serie de antecedentes clave, entre ellos se incluyen los precios de importación de productos, tomando como referencia un mercado cercano y profundo como la Costa del Golfo de Estados Unidos.

Además, se toman en cuenta las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y las del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).