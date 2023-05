CyberDay 2023: Revisa la lista de marcas asociadas

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) presentó oficialmente el CyberDay 2023, jornada de ventas electrónicas que se realizará entre las 0:00 horas del lunes 29 y la medianoche del miércoles 31 de mayo; con -se espera- ofertas convenientes para los consumidores, en diversos rubros.

La gremial explicó que este año son 785 participantes oficiales, cuyas promociones "estarán disponibles para los consumidores a través del sitio oficial www.cyber.cl".

"En total serán 750 e-commerce de empresas, la mayor parte relacionada a las áreas de vestuario, calzado y accesorios (156), hogar (88), salud y belleza (76), deportes y outdoor (64), y tecnología (45). En el caso del turismo, se podrán encontrar las ofertas de 30 sitios, que generan una alta expectativa debido a las condiciones sanitarias más favorables que enfrenta el sector. Además, como en años anteriores, estarán presentes 35 fundaciones", explicó la CSS.

Nuevamente estará disponible el sistema de "Resolución en Línea", desarrollado por la CCS y su Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), "que permite lograr acuerdos simples y eficientes entre las empresas y consumidores", en caso de inquietudes derivadas de compras.

PROYECCIONES PARA EL CYBERMONDAY 2023

La directora de eCommerce de la Cámara de Comercio de Santiago, Yerka Yukich, comentó a Cooperativa sobre las proyecciones del CyberDay 2023 y señaló que "en el evento del año pasado, fueron (logrados) 490 millones de dólares, el de mayo. Y el de octubre, fueron 398 millones de dólares. Si lo comparamos con el CyberDay (2022), sería una baja, pero si lo comparamos con el CyberMonday, de octubre, sería mantener la cifra en los mismos porcentajes".

"Nosotros, para este evento, apostamos y creemos que será un cifra similar al CyberMonday del año pasado. Esperamos (también) que haya una oportunidad para los consumidores de encontrar productos que estén realmente rebajados y con buenas ofertas", añadió la representante de la Cámara de Comercio.

Todas las marcas del CyberDay 2023

Segurycel

Mouvair

Gangster

Puntomak

Maskiner

Tehtools

La Relojería

ewine

Aqua Baby

Casachic

Clínica Vitaláser

X-one

Ficcus

Poseck Ferreterías

El Mundo del Vino

Cavas Online

Audiomusica

Virutex Ilko

Steward

Jayson

Kotting

Potros

Kannu

McGregor

Truval

LaSillería

Leon

Creado en Chile

IVMedical

Bubba Essentials

Black Bubba

Brando

Outlet del café

La Picá del Ski

Froens

Kano

Relan

Ludiko

Caffe Pera

Europcar

Assist Card

Librenta

MYHD

OPV

GMO

Kross

Neumax

Bigmoto

Dactic

Seguros Falabella

Tus Mascotas

Sacamos stress

Lee

Wrangler

Kupfer

Regalos Clicker

BabyTuto

Pernos Kim

Dvigi

El Castillo

Todomoda

Isadora

Lasertam

Rematime

La Barra CCU

Atika

Farmacias Knop

Rosen

Balustore.cl

Toffy Co.

Zapatos Templarios

Ahorropuntopet.cl

Discovery

Gac Motor

Mates.cl

Vida Cámara

Librería Contrapunto

Caren

Salcobrand

Preunic

Wild Travel

Rapsodia

Herramientas Total

Aurus Joyería

Oviedo Ferretería

Casa Royal

Chile Neumáticos

Chile Perfume

MTC Neumáticos

Chilemat

Cardinale

Bullboxer

Atletis

Novahus

Kayser

A3D

iBikes

Rincón Himalaya

Marley Coffee

Tommy Hilfiger

Bebesit

Green Glass

Pichintun

Viajes Falabella

Despegar.com

Block

Ferretek

Fashion Toys

Saxoline

Samsonite

Xtrem

Secret

Pionono

Apro

Cross Mountain

Calper

Sedúcete

O'neill

Capitalizarme.com

La Polar

Cic

Dkn Perfumes

MobileHUT

Bci Seguros

Zenit Seguros

MK

Mercury Music

Mundo Aromas

Thorben Store

Tost

Trail Store

icuadra

Sairam Perfumes

La Vinoteca

Kaltemp

Santa Isabel

Jumbo

Umbrale

Gift Card Cencosud

Paris.cl

American Eagle

Women'Secret

VanBeek

Multimarcas Perfumes

Pesas Chile

Oster

FoodSaver

Reuse

Japi Jane

TeTraemos

BuscaLibre

Lenovo

Imagina

Thomson Reuters

Head

Calu

Palmers

Triumph

Corona

Juguetería Sebastián Andrés

Long Love

Piwén

3ina

Best Store

Atrápalo.cl

Braloy

DVP

Culotte

Toolmanía

Turismocity

Pax Assistance

Helly Hansen

Animal lovers

Ferouch

New Man

BazarED

DF Suscripciones

Gloss Crystal

Treck

Clínica Everest

Garmin

Marca2

Keter

Lorenzo Di Pontti

Sokobox

Clínica Cela

Elite Perfumes

Cocha

Arrow

Esprit

Soviet

Osito

Rebajas.cl

Kfit

Glowup

Vincenzi

Petwoow

RD Las Américas

Alisha Perfumes

Thomas Sabo

Maison Niche

La Rosa / Sofruco

Sally Beauty

Levi's

Dockers

Sweetshopchile.cl

H&M

Sony

Lhotse

Me lo llevo

Mundotransfer

Roly

Lounge

Amphora

Ziol

Scalpers

Dib

Bazhars

Londra

AmortiguadoresK

NeumaticosK

Tramontina

Fashion's Park

Omint Assistance

Feman

Bosca

Clinica Estética Palavas

A.Zedan

Enelx

Gnomowear

Productos de Lujo

Klog

Spalding

Ellus

Beer square

Hunter

TodoToner.cl

Mercado 3D

Mundo Petit

Bonoboss

Prüne

Mitsubishi

SsangYong

Denda

Batitu

Acer

Salfa Automotriz

Salfa Agrícola

Salfa Repuestos

Sound Advisors

Touch Me

Tapiz Muebles

Autoplanet

DJoyas

Creative center

BLU Store

Stretto

Ebest

Líquidos

Philips

Chantilly

SuperZoo

Santa Rita Online

Qcap

Compara Online

So Long!

Santiago perfumes

Mashini

Fabrics

Guante

Gacel

Andesland

Construplaza

Todopiel

Leonisa

Bouden

Exxacon

Mitta Rent a car

HP

Felinus

Queplan

O-live & Co.

Liolá

Límite Sur

Extremezone

Cronomatic

Nacional

New Era

XproStore

Astro Growshop

CHC

Swarovski

Ash

iO

MaGriffe

Inmobiliaria Norte Verde

La Bestia

Mim Shoes

Multidestinos

Hifi Market

Lider.cl

Acuenta

Construmart

All Nutrition

Singolare

Fardo

Orange Blue

Tienda Copec

PetStore

Muebles Santa Ana

PetVet

Natura

Tabali

Drimkip

Descorcha.com

Baby Dominga

Clínica Belenus

Puma

Imsi Beauty

miCoca-Cola.cl

Nibsa

Fázil App

Calvin Klein

Vanité

Volkanica

Fjall Raven

Ame Lencería

Nerfis

Bicom

Tecnored

Sheet!

Políglota

Club Med

Chilemart

Zigzaboo

Yauras

Secretos de amor

Tetería Camellia

Elige tu Número

Agua de Coco

New Walk

Raindoor

Planet Sport

Royal Caribbean

Celebrity Cruises

Melón Hormigones

Las Mellizas

Play More

Dercocenter

Quema Smokeshop

Clínica Cince

Estética Estoril

Estética La Dehesa

Kärcher

Pethome

Yves Rocher

Booz

Puyehue

Aguas Calientes

Nayara Hangaroa

Falabella Retail

Ozeta

Bice Vida

Maktotal

Latam Airlines

The Line

Hit

Tecnobuy

ETChile

Green Element

Mamás Mateas

KidZania

Consorcio

Emma Sleep

Infanti

Intex

Inmobiliaria Sento

Nespresso

Nescafé Dolce Gusto

De todo y más

Full Sublimación

UltraEstética

Subaru

DFSK

Fraganzza

The Perfume Shop

Essencia

BMW

Mini

BMW Motorrad

Fensa

Mademsa

Somela

Electrolux

Pz.cl

Bruno Rossi

Pollini

Panama Jack

16 hrs.

Zappa

Mingo

Sofas Home

El Volcán

Mesa y Cocina

Novasalud

Skechers

MyCocos

Laika Mascotas

Peugeot

Opel

Giant

Liv

The Deco Journal

KW Market

Supermercado del Neumático

CFC

Carestino

StreetMachine

MiService

Mi tienda Cotidian

ClubSoftys

Elite Professional

Trébol Hogar

Guess

Diesel

Hardwork

Safety Store

Safety Outlet

Tecnoboga

Komo2

Cherimoya

Daher

Pinina

Toc Toc

Favatex

Beauty Plus

Sei

Importaciones Reus

Pillín

SOS Tragos

Easy

Falabella.com

Linio

CMR puntos

Kids Club

Hites

Mimbral

Coréana

Dafiti

Clínica Estetika Médica

Privilege

Caffarena

Cortinas Izurieta

Bata

Weinbrenner

North Star

Bubblegummers

Club de perros y gatos

Pandora

Intersport

Spitfire

Mitchell & Ness

JBL

Xiaomi

Nak Hair

Tecnopro

Cosmoclima

Nordiko

Krossride

Befoods

Huawei

Ferretería VCA

Movistar

Ventus

Blanik

Bqq Grill

LentesPlus

Oferta Express

Galf

Marienberg

Mailea

Humana

Neumashop

Patio Ferretero

Cupoclick

Sparta

New Balance

Spyder

Pimps

Distribuidora Lira

Khone

Planta maestra

Brotavida

Teraideas

Dr. Pet

Numancia Inmobiliaria

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso

Sweet Rooms

Tienda Ride

Compraigenix.cl

Eco Farmacias

Doce34

Ansaldo Toys

Colque Audio Pro

Inmobiliaria Aconcagua

Inmobiliaria Dhelos

ContigoPyme

Carozzi

SC Global

Lineatre

Bestbeds

Flores

Simmedical

Mi Primera Foto

FerreOnline

Kallfu

Viajobien.com

Konko

Thomas

Siegen

The Brands Club

Kambalache

Tucasita.cl

Selfie

Covepa

Dolly

Ferretería Frindt

The North Face

Andesgear

Kliper

Marmot

Kipling

Kivul

Dc Shoes

Gap

Stoked

Surprice

Old Navy

UGG

Mammut

Brooks Brothers

Banana Republic

Authièvre Motors

Bold

Belsport

K-one

Roxy

Quiksilver

TheLabstore

Saucony

Aufbau

Crocs

Bamers

Importadora Zeus

Duomo

Crescente

Remex

Petco

Puppies & Kittens

Wados

Seguros Ripley

Punto Maestro

Coliseum Store

Converse

Steve Madden

Fila

InnovaMuebles

Galacay

Inmobiliaria Playa Mansa

Guallarauco

El Copihue Olmué

Tienda Hogar de Cristo

Anker

Instant

Conair

Naipo

Oraimo

Vesper

SuperStore

Bbz Barbizon

Petfy

Lego

Sur Diseño

Sodimac

Hotel Magnolia

Ripley

Ripley Pets

Kayaunite

Cervecería Kunstmann

Cuponatic

Urbania

Agrupémonos

eCook

Family Shop

Sioux

Music World

The Garden

Mercado Libre

Portal inmobiliario

Doite

Trial

Perry Ellis

Florsheim

Canadienne

Porto Menaje

Cintac

Viajes El Corte Inglés

Zapatos.cl

Columbia

7veinte

Merrell

Cat

Keds

Burton

Hush Puppies

Hush Puppies Kids

Azaleia

Billabong

Rockford

Body & Soul

Vans

Mountain Hardwear

Calpany

We Love Shoes

Under Armour

Element

Rvca

Jansport

Brooks

Lady Woman

Mayordent

Love Lust

The Chemist Look

Red Barrera

Adagio Teas

Dimacofi

Supletech

Maquep Chile

Maui and Sons

Rip Curl

Volcom

Rusty

Globe

Mohicano jeans

Energy

Imahe

Vitepal

Hasbro

Globaltecno

Flex

Audi

Seat

Volkswagen

Skoda

Travel Security

Bebeglo

Cambia tu neumático

El Colorado

Parques de Farellones

Pillán

Centro Volcán Osorno

Lodoro

Chery

Sipo

Kronos

Papa John's

AMA Time

Colloky

Opaline

Falcone

Dacsa

Hohos

Tottus

Cosmetic.cl

Baby Planet

Oferta Perfumes

Promaskota

Talbot Hotels

Tremus

Imanix

Monoi Tiki Tahiti

101db

Ironside

Constructor31

Librería Antártica

Hundshop

Giani Dafirenze

Universal Assistance

HDI Seguros

Rotter & Krauss

Sky Airline

Electro Store

Imperial

Pilgrim

Premier Cosmetics

Infographics Solutions

La Mesa de Todos

Consorcio Persa

Tworld Store

DBS

Hakahonu

Lippi

Geography

Lippi Kids

Lippi Calzado

Lippi Equipamiento

Anteojos Karun

Polemic

Milú

Valle Nevado

Banco Internacional

Copeval

Lenceria.cl

Starsex

Schilling

Ggames

Semillas del Huaso

Oportutek

Samsung

Fundación Avanzar Juntos

Protectora de la Infancia

Fundación Recrea

Fundación Down Up

ASPAUT

Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico

Fundación San Esteban Mártir

Desafío Levantemos Chile

DKMS

Kellü

Fundación Debra

ASPADE

Fundación San Jose

María Ayuda

Fundación Santa Clara

Fundación Gantz

TECHO

Patronato Madre-Hijo

Fundación Portas

WWF Chile

Fundación America Solidaria

Fundación Refugio de Cristo

Red de Alimentos

Good Neighbors

Fundación Tacal

Fundación Escúchame

Vivir más Feliz

Fundación Impacto

Caritas Chile

Fundación LaMaría

Banigualdad

Fundación Soy Más

Fundación Artesanías de Chile

Bamo

Cosmeticaval

Farmacias Ahumada

Macme

Dimarine

Dimarsa

Getway

Aukinko

Reebok

Maxservice

Puma Safety

Iberia

British Airways

Level

Volka Chokolade

Cofar

Junheinrich

Emotions

Ka Oho Mai

Punto Ticket

Maryun

Biocare

Bestmart

Silk Perfumes

Servicio Jesuita a Migrantes

Back Online

Mac Online

Joyaspormayor.cl

Seigard

Auxilio Maltés

Due Scarpe

Techdent