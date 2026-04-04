"Pido un poquito de responsabilidad": Cordero responde a la UDI por caso Apablaza

El exministro de Seguridad Luis Cordero salió este sábado al paso de las acusaciones vertidas por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien lo señaló como responsable de la fuga de Galvarino Apablaza.

El parlamentario oficialista criticó al exsecretario de Estado por presuntamente alertar, antes de concluir su gestión, sobre la inminencia de la extradición del exfrentista.

En conversación con Tele13 Finde, Cordero defendió su actuar y el del Ejecutivo, indicando que "el gobierno (de Boric) no opinó sino a reacciones posteriores de las autoridades argentinas".

"Desde mediados de febrero, cuando los tribunales argentinos rechazaron las reclamaciones de Apablaza, se inició todo un operativo para realizar el traslado a Chile", puntualizó la otrora autoridad, que hizo un llamado a la coherencia política en el debate.

Cordero detalló que el proceso para el retorno de Apablaza a Chile se activó con el rechazo de las últimas reclamaciones del exfrentista en tribunales argentinos. (FOTO: Archivo)

"En esto yo también pido un poquito de responsabilidad porque, sistemáticamente, durante esos días, además al gobierno, la oposición de entonces, el oficialismo de hoy, le pidió mucha celeridad al gobierno", enfatizó.

Respecto al rol de las autoridades argentinas en la captura y extradición de Apablaza, Cordero manifestó su confianza en el proceso: "entendemos que habían tomado muy en serio este proceso, tengo la convicción de que así fue, y nosotros entendemos que están haciendo funcionar su sistema de justicia y el sistema policial para poder dar con su paradero".

Polémica salida de la subdirectora de la PDI

En la misma entrevista, el exministro Cordero también se refirió al reciente llamado a retiro de la jefa de Inteligencia y subdirectora de la PDI, Consuelo Peña, una medida comunicada mediante un oficio de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Cordero no escatimó en elogios hacia la funcionaria, afirmando que Peña "tenía una trayectoria impecable y de hecho, uno de sus episodios más reconocidos es la eficacia que tuvo la PDI mientras ella estuvo a cargo de la Macrozona Sur y creo yo que en otras condiciones ella debería haber sido una de las candidatas a ser la primera directora mujer de la PDI".

Asimismo, expresó su preocupación por la intervención en el ámbito policial, sentenciando que "lo esperable es que las autoridades civiles sean las que resguarden adecuadamente el desempeño de las policías. Ahora, esa exposición indebida ya ocurrió".

"En este ámbito, yo creo que esa frontera es conveniente no traspasarla, porque hoy día es la PDI, pero mañana puede ser cualquier otra institución policial, puede ser Carabineros o puede ser la Fuerza Armada", cerró el otrora ministro.