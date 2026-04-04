Influencer arrojó dinero y generó un desorden masivo en Mallplaza Vespucio

Una masiva convocatoria desencadenó momentos de desorden este sábado en el Mallplaza Vespucio, en la capitalina comuna de La Florida, luego de que una cuenta de Instagram anunciara la entrega de dinero en efectivo al público.

El evento, que rápidamente se viralizó, congregó a una multitud inmanejable que provocó escenas de caos al interior del centro comercial.

La actividad fue impulsada por la cuenta de Instagram "Premia2.cl" y consistía en regalar 700 mil pesos, una oferta que motivó la llegada de una considerable cantidad de personas al recinto de compras.

Según numerosos registros visuales que circularon en redes sociales, la dinámica incluyó el lanzamiento de billetes desde los pisos superiores del recinto, lo que inmediatamente desató una estampida.

Decenas de asistentes corrieron desesperadamente por pasillos y escaleras, pugnando por alcanzar los billetes. Las imágenes compartidas muestran escenas de empujones, aglomeraciones y un evidente desorden al interior del mall.

Ante la magnitud de la situación, en varios videos también se aprecia la intervención de guardias de seguridad, quienes intentaron contener a la multitud y restablecer el orden, un desafío que resultó complejo dada la euforia colectiva.

Mallplaza cuestionó el evento

Luego de los incidentes registrados, la empresa Mallplaza aclaró que la actividad no contaba con su autorización y que no existe vínculo alguno con los organizadores del evento.

"Somos enfáticos en señalar que en ningún momento se trató de una actividad autorizada por nosotros, y no tenemos ninguna vinculación con el grupo que hizo este llamado", señalaron a través de un comunicado.

Desde la empresa explicaron que, al detectar la difusión de la convocatoria y prever una alta asistencia de público, se adoptaron medidas preventivas para resguardar la seguridad al interior del recinto.

En ese contexto, se reforzaron los equipos de seguridad y se coordinó la presencia de personal de apoyo, incluyendo paramédicos y brigadistas, ante el eventual aumento de visitantes.

El personal de seguridad del recinto debió intervenir para intentar restablecer el orden entre la multitud. (FOTO: Captura)

Pese a estas acciones, lamentaron informar que, "durante el desarrollo de esta actividad no autorizada, se registraron clientes y colaboradores lesionados, a los que apoyamos para realizar la denuncia respectiva a Carabineros".

Asimismo, desde Mallplaza señalaron que se encuentran evaluando posibles acciones legales a raíz de lo ocurrido, considerando el impacto que tuvo la convocatoria en la seguridad del recinto.

Finalmente, la empresa destacó que mantiene instancias de coordinación con locatarios y equipos de tiendas para reforzar protocolos frente a situaciones de alta concurrencia o eventos que puedan alterar el normal funcionamiento de los centros comerciales.