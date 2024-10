Española acusó que no fue atendida en bar tras no dar propina: "No son obligatorias"

Una joven española denunció una incómoda situación en la que se negaron a atenderla en un bar del sector de Manuel Montt, Providencia, luego que no quiso dar propina.

La situación ocurrió cuando Aurora Parajó, que actualmente vive en Chile, se juntó con una amiga para celebrar Fiestas Patrias.

"No quiero faltar el respeto a nadie, solo quiero entender qué pasa con las propinas en Chile si no son obligatorias", dijo la mujer en un video de redes sociales.

La joven explicó que tras haber consumido en el local con su amiga, se percataron que el valor de la propina sugerida era bastante elevado, por lo que decidieron no pagarla.

"Vimos que con la propina nos pedíamos una 'consumición' más, entonces decidimos no dejar. Y como la propina no era obligatoria, pensamos que no habría ningún problema", comenzó la joven.

Sin embargo, el mesero que las estaba atendiendo comenzó a decirles que podían pagar en efectivo y que necesitaban un mínimo de 20 mil pesos para pagar con tarjeta; hasta que llegó otro camarero a decirles que él las atendería a partir de ese momento.

Fue entonces que aprovecharon de pedir un terremoto, tras el cual tampoco dejaron propina, por lo que el trabajador les puso "mala cara".

"Después de eso, le fuimos a pedir una tercera consumición. El camarero directamente me vio con mala cara y me dijo: 'No. Es que yo no trabajo gratis'", comentó.

La confundida mujer había pagado el consumo correspondiente, por lo que pidió a sus seguidores chilenos que la guiaran en la situación. "Sólo quiero que me expliquen. No entiendo muy bien cómo va el tema de las propinas en Chile. Porque si no son obligatorias, ¿por qué la gente te presiona o te obliga para que las pagues?", concluyó.