Estudio: Crece el rechazo al comercio ilícito, pero persiste la compra

Este martes se dieron a conocer los resultados de la Tercera Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando en Chile, elaborada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), sondeo que reveló que un 59% de los encuestados asocia el comercio ilegal directamente con actividades delictivas, percepción que se ha ido consolidando en los últimos años.

Al respecto, el presidente de la CNC, José Pakomio, sostuvo a Emol que "esta encuesta confirma que hoy Chile entiende mejor qué es el comercio ilícito y también lo rechaza con más fuerza. Ya no hablamos solo de informalidad: la gente lo asocia cada vez más a delincuencia, crimen organizado y narcotráfico. El comercio ilícito dejó de ser visto como un problema menor".

A pesar de que 9 de cada 10 personas dicen conocer las sanciones asociadas al comercio ilegal, una de cada tres reconoce haber comprado recientemente en el comercio ambulante informal, motivada principalmente por los bajos precios. Entre los productos más adquiridos destacan la comida envasada o preparada, aunque en los últimos tres meses la ropa aparece como el artículo más consumido, seguida de productos de aseo.

El estudio también evidencia un rechazo generalizado al comercio ambulante informal o ilegal en las comunas. Más del 60% de los encuestados manifestó desaprobación frente a prácticas como la piratería y el contrabando, mientras que más de la mitad rechaza el comercio ilegal en general, cifras que representan un aumento respecto a 2024.

Pese a ello, la encuesta muestra que el comercio ambulante informal es asociado de forma mayoritaria a la inmigración irregular y al desempleo.

Los encuestados consideran a las municipalidades como actores clave en la reducción del fenómeno, señalándolas como las principales responsables de enfrentar el problema."Si queremos recuperar nuestros barrios comerciales, debemos entregarles herramientas reales para fiscalizar y actuar con eficacia. Esta encuesta no solo entrega cifras, entrega una hoja de ruta", concluyó Pakomio.