Cobros por retiro en tienda: Sernac inició proceso voluntario con Ripley

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) instó a un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) a la empresa Ripley, con el objeto de que compense a compradores online que denunciaron el cobro adicional de 990 pesos por retirar sus productos en tienda.

Los consumidores afectados advirtieron que el monto no era informado con anticipación, y sólo aparecía al momento de realizar transacciones en la página web y la aplicación de la tienda de retail.

Una "minuciosa investigación" del Sernac determinó una eventual infracción por parte de Ripley a la Ley del Consumidor: "Primero, al no informar adecuadamente la existencia del cobro por retiro en tienda, y en segundo lugar, por realizar un cobro improcedente, ya que la existencia de dicho cobro no se establece en los términos y condiciones del sitio web y la aplicación respectiva", explica el Servicio en un comunicado.

"De hecho, según cifras que entregó la empresa al ser oficiada por Sernac, se aplicó este cobro a casi 280.000 pedidos, correspondientes a más de 180.000 consumidores, los que podrían aumentar si el cobro se mantiene en la actualidad", agrega el escrito.

"No cabe este cobro, ya que esta modalidad supone la materialización de la obligación que tiene cada proveedor de entregarle al consumidor el producto o bien que está adquiriendo. Desde ese punto de vista, esa entrega no constituye un servicio adicional del bien o producto que está comprando el consumidor, por lo tanto, no puede ser objeto de un cobro cuando, además, quien tiene que desplazarse a la tienda para retirar ese producto es el consumidor", enfatiza el director del Sernac, Andrés Herrera.

💸Tras una investigación detectamos a miles de afectados por cobros de retiro en tienda, pagos que @RipleyChile no habría informado ni tampoco tendría en sus términos y condiciones de su sitio web. Buscamos que se compense y se devuelva el dinero con reajustes e intereses (1/2) pic.twitter.com/yuKfw5eMCG — SERNAC (@SERNAC) October 3, 2024

Con todo, el objetivo del PVC no es sólo conseguir una devolución masiva "con aplicación de reajustes e intereses" e "indemnizar el costo del reclamo de todas las personas" que denunciaron, sino que también "la empresa detenga de manera definitiva este cobro por retiro en tienda", detalla el comunicado.

"De tal manera, lo que esperamos es que Ripley se someta a este PVC y alcance un acuerdo con el Sernac que va a beneficiar -esperamos- a alrededor de 180.000 consumidores que se vieron afectados", cerró Herrera.

Si las partes no llegaran a un consenso al término de este procedimiento, el Servicio anticipó que evaluará emprender "otras acciones" contra la tienda.