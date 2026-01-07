Tras acuerdo con el Sernac, más de 2,6 millones de personas serán compensadas por Entel

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Entel llegaron a un acuerdo mediante un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) tras el proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos de la compañía, vigente desde el 1 de enero de 2023.

La medida beneficiará a 2.633.487 consumidores de servicios móviles, fijos y televisión de pago, afectados por estos cambios.

Las compensaciones e indemnizaciones alcanzan un total de 8.500.243.960 pesos, distribuidas en dos grupos: 132.566 consumidores recibirán un promedio de 17.071 pesos por restituciones de cobros indebidos, y 2.500.921 recibirán cerca de 2.493 pesos por errores de información. Además, quienes reclamaron ante el Sernac hasta el 18 de diciembre de 2025 recibirán un monto adicional por "costo del reclamo", que varía según el canal utilizado.

Los pagos se realizarán según la situación de cada beneficiario: clientes activos sin deuda recibirán un descuento automático en la boleta; con deuda, el monto se aplicará al saldo adeudado; y exclientes recibirán transferencias bancarias o vales vista electrónicos, según corresponda.

Entel se comprometió también a implementar medidas para que el término y oferta de nuevos contratos sea transparente y no discriminatorio, dejando claro que el consumidor puede aceptar o rechazar la propuesta y poner término a los contratos en cualquier momento. Según la página del Sernac, estas acciones buscan "proteger los derechos de los consumidores y evitar confusiones en los procesos de renovación contractual".

Finalmente, Entel difundirá la información sobre este acuerdo mediante avisos en su página web, correos electrónicos y glosas en las boletas, y el universo de beneficiarios y montos será verificado mediante un informe de auditoría externa.