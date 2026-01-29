Alerta roja en La Araucanía por incendios forestales y tormentas eléctricas en Los Ríos

Una alerta roja por incendios forestales rigió la tarde de este jueves para las comunas de Galvarino y Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, debido a la rápida propagación del fuego en distintos sectores, lo que obligó a evacuar a familias del sector Toromeli en Galvarino.

Según informó Senapred, se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar la evacuación inmediata de los sectores Toromeli y Fortín Ñielol, medida que comenzó a regir a las 15:50 horas, ante el avance de un incendio forestal que amenaza directamente zonas habitadas.

El director regional de Senapred, Ian Gorayeb, explicó que la evacuación se realiza de forma preventiva y que las personas deben trasladarse con su kit de emergencia, siguiendo las instrucciones de las autoridades que se encuentran desplegadas en terreno.

"Declaramos alerta temprana preventiva por incendios forestales", señaló la autoridad, advirtiendo que, ante temperaturas de hasta 35 o 36 °C y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, se debe evitar quemas y el uso de maquinaria que genere chispas.

Hasta el momento no hay reportes de viviendas alcanzadas por el fuego en La Araucanía, donde las emergencias son combatidas por brigadistas de la Conaf y voluntarios de los diferentes cuerpos de bomberos de las provincias de Cautín y Malleco.

Tormentas eléctricas y cierre de parques en Valdivia

En Valdivia se declaró un aviso meteorológico por altas temperaturas y posibles tormentas eléctricas en la precordillera y valles, afectando comunas como Panguipulli y Villarrica, por lo que las autoridades implementaron medidas preventivas para proteger a habitantes y turistas.

El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, destacó que las tormentas eléctricas son "relativamente inéditas" en la región y pueden generar afectaciones, por lo que se han cerrado parques y se llama a la precaución en eventos masivos.