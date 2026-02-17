En la estación San Pablo de la Línea 1, Metro empezó este martes las pruebas de las puertas de andén, hito clave en el plan de modernización del servicio, tras la instalación de los 27 módulos correspondientes al andén norte.

"Esta es una obra inédita en nuestro sistema y ha sido un desafío técnico y operacional de gran magnitud, porque estamos ejecutando estos trabajos sin detener la operación de la Línea 1. Eso exige planificación milimétrica, trabajo nocturno y máxima coordinación", destacó Guillermo Muñoz, presidente de Metro.

La inversión total estimada alcanza los 187 millones de dólares y su término está proyectado para 2028.

