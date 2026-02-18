Mauricio Pinilla fue declarado en quiebra a causa de impago de deudas

Mauricio Pinilla, fue declarado en quiebra por la Justicia debido a una suma de deudas millonarias.

Según informó La Tercera, exjugador de Universidad de Chile y de la selección chilena enfrenta imputaciones por incumplimiento contractual, impago de deudas y una acción judicial por presunta usura.

De acuerdo al mismo medio, Pinilla tiene una deuda total de 1.670 millones de pesos en tres acreedores diferentes.

El mismo medio reveló que de acuerdo con los antecedentes del caso, el primer remate de los bienes de Pinilla fue programado para los días 25 de febrero y 26 de marzo, y se llevará a cabo en las dependencias de Colliers.

Las dos instancias serán dirigidas por el martillero público concursal Matías Leiva Frías.

Este negativo estado financiero se sumó a la delicada situación de salud que vive el actual comentarista, quien fue diagnosticado con cáncer de piel.