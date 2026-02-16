Pedro Pascal fue visto abrazado junto a Rafael Olarra en Nueva York

El actor Pedro Pascal fue paparazzeado en una cariñosa actitud junto a Rafael Olarra, empresario hotelero argentino.

Pese a que lo confundió con el exfutbolista chileno (U. de Chile, Audax Italiano), el portal TMZ divulgó varias imágenes del chileno cruzando brazos con Olarra, un argentino ejecutivo del grupo hotelero Faena que se hizo conocido por su romance con el actor Luke Evans.

Si bien en las fotografías sólo se puede ver a Pedro Pascal y a Rafael Olarra caminando por las calles de Nueva York, el sitio especuló con un posible romance entre ambos.