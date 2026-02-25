Alerta Roja en Perquenco: ordenan evacuación en dos sectores por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en la comuna de Perquenco, en la Región de La Araucanía, por un incendio forestal que pone en peligro inminente a viviendas en los sectores de Guacolda y Llancamil.

Ante el riesgo para la población, el organismo activó la mensajería de alerta SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) para solicitar la evacuación preventiva de los sectores afectados.

El director regional de Senapred, Ian Gorayeb, enfatizó que esta medida es de carácter obligatorio y recordaron a la ciudadanía la importancia de evacuar con un kit de emergencia, de manera ordenada y siguiendo estrictamente las instrucciones de los equipos de brigadistas y bomberos presentes en la zona.

De acuerdo con el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), existen actualmente siete emergencias activas en pleno combate en la región: en Traiguén, Quilpué, Ercilla, Lumaco, Galvarino y Saavedra, sumándose a la situación crítica de Perquenco.

Equipos de emergencia de Bomberos y brigadistas de Conaf continúan trabajando intensamente en el control de las llamas para evitar la destrucción de inmuebles y proteger la integridad de los habitantes.