Bombero fue denunciado por compañeros de provocar incendio forestal en Coronel

Un voluntario de bomberos de Coronel, en la Región del Biobío, fue denunciado por sus propios compañeros este sábado de provocar, de manera intencional, el incendio forestal que esta semana destruyó cerca de 10 hectáreas de terreno en el sector de Patagual.

Según informó la Municipalidad de Coronel, el fuego inició en el kilómetro 14 de la Ruta O-852, afectando una zona de plantaciones de pinos. La magnitud del siniestro requirió la coordinación de bomberos de la comuna, brigadas forestales de Conaf, CMPC y Forestal Arauco para su control.

Tras controlar la emergencia y revisar las cámaras de seguridad, desde la 9° Compañía de la comuna apuntaron a uno de sus funcionarios como el responsable de iniciar el fuego, en una zona cercana al mismo recinto.

(Foto: ATON)

Ante la gravedad de los hechos, el Cuerpo de Bomberos de Coronel, a través de un comunicado, informó que inhabilitó preventivamente al voluntario "hasta que la justicia determine su presunta responsabilidad en los hechos mencionados".

La Compañía también manifestó su total disposición a colaborar, compartiendo todos los antecedentes para el esclarecimiento de lo ocurrido. Asimismo, enfatizaron la celeridad con la que se derivó el caso a las autoridades competentes.

Finalmente, el escrito da cuenta de que los actos investigados "no representan los valores, principios ni la vocación de servicio que históricamente han guiado nuestra institución", y expresa un rechazo categórico a "cualquier acción proveniente de integrantes de la institución o de personas externas, que tenga por objeto provocar incendios forestales de manera intencional".

La institución hizo un llamado a no empañar la labor de todos sus voluntarios, subrayando la excepcionalidad de este incidente.

Incendio forestal en Cabrero bajo control

En tanto, se informó este sábado que el incendio forestal "Villa Los Boldos", que mantenía en vilo a la comuna de Cabrero, también en la Región del Biobío, fue controlado durante la tarde.

Horas antes, la situación había escalado, llevando al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar alerta roja para Cabrero, pasadas las 16:30 horas, debido a que el siniestro se desarrollaba cerca de sectores habitados.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Conaf, el fuego llegó a afectar una superficie de al menos 1,1 hectáreas.

Se detalló a La Tercera que en el lugar operaron un técnico, cinco brigadas terrestres, una maquinaria pesada, un helicóptero y tres aviones cisterna, sumándose al personal de Bomberos.