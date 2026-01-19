Critican "turismo de catástrofe": Tacos dificultan trabajo de equipos de emergencia en el Biobío

La Región del Biobío continúa enfrentando una situación crítica producto de los incendios forestales, y uno de los principales obstáculos para los equipos de emergencia no ha sido solo el avance del fuego, sino también la congestión vehicular en rutas estratégicas.

Así lo advirtió el seremi de Transportes y Obras Públicas, Hugo Cautivo, quien denunció en Lo Que Queda del Día la concurrencia de personas a zonas siniest­radas, generando obstáculos para el desplazamiento de brigadistas y personal de emergencia.

La autoridad alertó sobre el severo colapso que afecta a la Ruta 150, que conecta Penco y Tomé, debido a la alta presencia de vehículos particulares, muchos de ellos mal estacionados. Esta situación ha complicado tanto el desplazamiento de los equipos de emergencia como el tránsito de vecinos que intentan resguardar lo poco que quedó de sus viviendas. "Realmente hoy día teníamos colas kilométricas y todavía sigue sucediendo hasta ahora", advirtió.

En ese sentido, el seremi recalcó que "lo prioritario hoy es el combate a los incendios y dejar las vías despejadas para que puedan operar los equipos de emergencia y utilizarse como rutas de evacuación si la situación lo requiere".

Asimismo, Cautivo lamentó que algunas personas acudan a observar la tragedia. "Hemos visto conductas que transforman esto casi en una visita turística, y claramente eso no es lo que debiera animarnos en este momento", sentenció.

Si bien las condiciones climáticas han dado un breve respiro con la baja de temperaturas, el seremi advirtió que la emergencia sigue siendo dinámica. Rutas como la del Itata y la interportuaria permanecen habilitadas, aunque sujetas a cierres imprevistos, como ocurrió recientemente con la Q-90 en Laja debido a rebrotes de fuego.

Finalmente, para quienes deseen colaborar con ayuda solidaria, la autoridad llamó a no hacerlo de manera individual por las carreteras, sino a través de los canales institucionales. "Ojalá sea mediante los municipios o el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, para organizar mejor la ayuda y no saturar rutas que hoy son vitales", concluyó.