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Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Gobierno anunció veto sustitutivo a la ley de incendios

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuéllar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El ministro Jaime Campos confirmó la medida tras la aprobación del informe de la comisión mixta por 77 votos.

Las indicaciones buscarán sumar compensaciones a propietarios por expropiaciones de franjas y transferir fondos a municipios.

Gobierno anunció veto sustitutivo a la ley de incendios
 EFE archivo

La oposición advirtió que el veto "lo único que hace es seguir aumentando el tiempo de tramitación".
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El ministro de Agricultura, Jaime Campos, anunció este martes que el Gobierno presentará un veto sustitutivo al proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales.

La iniciativa se encuentra en su etapa final de tramitación en el Congreso, luego de permanecer tres años en discusión legislativa.

El secretario de Estado comunicó la decisión en la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó por 77 votos a favor, 51 en contra y 14 abstenciones el informe de la comisión mixta. 

"Hemos persuadido al Presidente de la República que presente un veto sustitutivo que incluya todas las materias y todas las aprensiones que, a nuestro modo de ver, debiesen estar incorporadas", explicó Campos.

Entre las modificaciones que pretende introducir el Gobierno, el ministro mencionó mecanismos de pago y compensación para los propietarios de terrenos afectados por la expropiación de franjas de sus predios, además de la transferencia de recursos económicos a los municipios para fortalecer su participación en la prevención y combate de incendios.

Críticas desde la oposición

La diputada Sofía González (Partido Comunista) cuestionó el anuncio del veto presidencial y advirtió que "lo único que hace es seguir aumentando el tiempo de tramitación".

"Chile necesita una mejor institucionalidad, recursos para poder identificar zonas de riesgo, cómo se manejan, dotar de responsabilidad tanto al mundo público como privado y también mejor capacidad para fiscalizar que cada uno de estos elementos se cumplan", sostuvo la parlamentaria.

Además, González emplazó a Campos: "No siga insistiendo en esta situación".

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