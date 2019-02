Gobierno precisa dichos de Ubilla y afirma que tres incendios están ligados a causa mapuche

El Gobierno salió a precisar los dichos del ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, quien manifestó el fin de semana que "algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche" y que causaron molestia entre las comunidades.

Tras una reunión, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, precisó que la frase se refiere específicamente a tres eventos en los que el Ejecutivo se querelló.

"El ministro Ubilla me hizo ver que él siempre se ha referido a tres casos puntuales que tiene todos los antecedentes, se presentaron las querellas respectivas al Ministerio Público, y ahora es tarea del Ministerio Público hacer las investigaciones pertinentes", aseguró Walker.

En ese sentido, agregó que el subsecretario "siempre habló de algunos casos puntuales. Yo me atengo a los antecedentes que me ha entregado el ministro Ubilla. Siempre se ha caracterizado por su gran responsabilidad. Este Gobierno actúa en equipo, yo no tengo opiniones propias respecto a este tema".

Los hechos

Según precisaron en un comunicado del Ministerio del Interior, el primer hecho al que se refiere ocurrió el 7 de febrero de este año, donde "la Intendencia de La Araucanía se querelló contra quienes resulten responsables de un incendio forestal (bosques de eucaliptos) que afectó el 7 de febrero al predio Recreo y San Ramón de propiedad de la Forestal Arauco en la comuna de Ercilla".

"Conaf cuenta con antecedentes concretos que permiten determinar que en el acceso al predio se instalaron letreros con consignas alusivas a la recuperación de tierras por parte de comunidades mapuche", manifesta la comunicación.

El segundo habría ocurrido el 13 de febrero de 2019, cuando una avioneta de la empresa CMPC, que combatía un incendio en el fundo Miramar -entre Contulmo y Tirúa-, "recibió un proyectil de calibre mayor".

"A las 17:00 horas, en el mismo sector, el conductor de una camioneta de la empresa Cambium es atacado por desconocidos que quemaban pastizales en la zona, quienes con armas de fuego le quitan la camioneta, la cual aparece quemada dos horas más tarde", agrega el comunicado.

Aunque ese segundo caso no hace ninguna alusión a la causa mapuche en el comunicado emitido por el Ministerio de Interior.

El tercer caso

El último caso, según el Gobierno, ocurrió el 17 de febrero -pese a que la entrevista que dio Ubilla salió publicada ese mismo día-, cuando se registró el ingreso de "100 comuneros en 60 vehículos a fundo ubicado en el kilómetro 8, Ruta CH-181, Comuna de Victoria, quienes manifestaron la recuperación ancestral de este predio que cuenta con medidas de protección las 24 horas".

"Fuerzas Especiales de Carabineros inicia el procedimiento de desalojo de los comuneros mapuche, quienes se opusieron lanzando piedras y objetos contundentes. Tras ello, se producen focos de incendio en diferentes lugares, los que fueron provocados de forma simultánea, y según la afectada compromete 40 hectáreas aproximadamente", dice la comunicación.

"El Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en su obligación de poner estos antecedentes ante el Ministerio Público, determinó que las intendencias respectivas presenten las querellas para que se investigue lo sucedido y determine las responsabilidades del caso", finaliza.

Ante los dichos del Subsecretario Ubilla... Gobierno precisa que se refiere a tres hechos. Acá los describe: uno ( el del 17 de febrero) es después de la entrevista de La Tercera. @Cooperativa pic.twitter.com/t0CgzZeoIm — Patricio Andrade R (@patoandrader) February 18, 2019

"El que explica, se complica"

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para algunos sectores críticos a los dichos que el domingo emitió el ministro (s) Ubilla.

En ese sentido, la diputada por la zona, Andrea Parra (PPD), manifestó que "el que explica, se complica. Francamente, el subsecretario Ubilla tiene que reconocer que cometió un error, que no nos hace bien a la Región ese tipo de comentarios y que además, su propio Gobierno le ha quitado el piso respecto de esas declaraciones".

"Porque además en la Región estamos viviendo una situación bien particular, que tenemos una baja muy importante de turistas como no habíamos visto en décadas, producto también de este ambiente que el propio Gobierno ha respaldado, de este ambiente antimapuche y hacer parecer como que La Araucanía es Vietnam", cuestionó.

En tanto, el también diputado de La Araucanía, Jorge Rathbeg (RN), dice que quizás faltó precisión, aunque aseguró que "no podemos hablar de que un 100 por ciento sea de hecho. Yo entiendo que el subsecretario habló de algunos incendios".

"Además hay videos de personas que están generando incendios respecto de este tema. El día de ayer, nada más, en la comuna de Victoria. Hay pruebas de ello. Quizás faltó un poco más de precisión respecto del tema", manifestó.

Respecto a los dichos de Ubilla, hubo molestia por parte de las comunidades mapuche. Según manifestó Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, "las declaraciones del subsecretario del Interior y Seguridad, Rodrigo Ubilla, son completamente irresponsables, considerando que él no tiene ningún sustento que acredite la relación de los incendios del sur con la causa mapuche".

"De la misma manera, debo recordar que la Fiscalía del Ministerio Público, en días pasados y recientes, ha señalado que los incendios del sur no tienen relación con la causa mapuche. Por tanto, estas declaraciones son odiosas, tendenciosas y tienen por objeto criminalizar la causa mapuche y sus legítimos reclamos", manifestó.