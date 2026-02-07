Viviendas de emergencia mal instaladas: Senapred emplazó a empresa y ordenó reparaciones

El proceso de reconstrucción tras los incendios forestales en la zona centro-sur continúa bajo la lupa luego de que el Presidente Boric admitiera la existencia de un "cuello de botella" y que el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, acusara lentitud y deficiencias en la instalación de viviendas de emergencia a cargo del a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En conversación con El Diario de Cooperativa, el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, confirmó que en la Región del Biobío "hay cuatro viviendas que se han detectado que quedaron mal instaladas".

"Inmediatamente Senapred se comunicó con la empresa para que puedan subsanar en la mayor rapidez posible, puedan revisar la instalación de esa vivienda y, si es necesario, reinstalarla", enfatizó la autoridad.

"Esto pasa porque las viviendas del Estado tienen una garantía de por medio y, por tanto, los terrenos donde se instalan también tienen que cumplir ciertas condiciones de metraje y de condiciones de suelo: van los técnicos y revisan", complementó.

El subsecretario explicó que "el ministro del Interior, (Álvaro Elizalde), comunicó al alcalde (Rodrigo Vera) que se iba a aumentar la cantidad de proveedores que iban a producir e instalar las viviendas de emergencia".

"Es bueno recordar que las viviendas de emergencia que entrega el Estado tienen un estándar superior a otras viviendas de emergencia. Ese estándar superior tiene que ver con que vienen forradas y con una garantía de seis meses", subrayó.

Falsos damnificados: "Son personas miserables"

Al ser consultado por las denuncias de falsos damnificados en la comuna de Penco, Díaz criticó duramente a quienes han intentado hacerse pasar por afectados para cobrar bonos o recibir viviendas sin haber sufrido daños.

"El mensaje es súper claro en esto: no vamos a tolerar ese tipo de situaciones. Las personas que actúan de esa manera son unas personas miserables, porque aprovecharse del dolor de las familias en momentos tan difíciles como los que están pasando, de verdad que es una actitud totalmente repudiable que debemos condenar no solo como Gobierno, sino como sociedad", fustigó.

"Vamos a actuar con la máxima celeridad posible para que esas situaciones sean perseguidas judicialmente y poner los antecedentes del caso para que tengan la responsabilidad y que las investigaciones se hagan debidamente", concluyó el subsecretario.