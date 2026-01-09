Síguenos:
Incendio forestal en Cholchol fue controlado: Senapred canceló Alerta Roja

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja que declaró este viernes para la comuna de Cholchol, en la Región de La Araucanía, por un incendio forestal que afectó cinco hectáreas.

El siniestro se registró en el sector Santa Laura, donde, según informó previamente María Teresa Huentequeo, directora regional de Conaf, se habían dispuesto cuatro brigadas terrestres y dos aeronaves bajo la estrategia de "golpe único", dada la amenaza directa que el fuego representaba para las viviendas de la zona.

 

