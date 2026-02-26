Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Incendio forestal en La Calera movilizó masivo despliegue de Conaf y Bomberos

Redacción Cooperativa

El fuego consumió nueve hectáreas de vegetación en el sector Santa Rosa y fue controlado.

En paralelo, se declaró alerta roja y se ordenaron alertas de evacuación preventivas por llamas en Nogales y El Tabo.

Todos los incendios lograron ser controlados por los equipos de combate.

Un incendio forestal afectó al sector Santa Rosa de la comuna de La Calera, Región de Valparaíso, con dejó un saldo de nueve hectáreas afectadas. 

El siniestro mantuvo trabajando a múltiples equipos de emergencia en la zona para lograr su extinción total.

El despliegue de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) incluye un importante contingente técnico y humano compuesto por ocho brigadas terrestres, apoyadas desde el aire por cinco aviones cisterna, un helicóptero y una aeronave de coordinación y observación. Además, se sumaron a las labores de combate un camión aljibe y dotaciones de Bomberos de La Calera.

Según los últimos reportes desde el lugar, la intensidad y dimensión de las llamas disminuyeron en comparación al inicio del evento. Sin embargo, el fuego permanecía activo, lo que motivó la solicitud de apoyo a cuerpos de bomberos de comunas aledañas, confirmándose la llegada de refuerzos desde Nogales.

Con todo, el siniestro logró ser contenido. 

Incendios en Nogales y El Tabo obligaron a ordenar alerta roja y evacuaciones preventivas

En paralelo, dos incendios forestales se registraron en las comunas de Nogales y El Tabo, que obligaron a declarar alerta roja y a emitir la alerta SAE de evacuación de forma preventiva. 

El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, hizo un llamado a quien se encuentre en los sectores afectados "a iniciar una evacuación inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de los respondedores".

Las emergencias fueron controladas por los equipos de combate y llegaron a afectar dos hectáreas en Nogales y 0,5 en El Tabo. 

El director regional de Conaf en Valparaíso, Mauricio Núñez, señaló que "un siniestro correspondió al incendio 'Las Romasas' en Nogales, que se encuentra contenido; y el otro es el fuego 'Alto Chépica' en El Tabo, que también está contenido". 

