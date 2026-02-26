Incendio forestal en La Calera movilizó masivo despliegue de Conaf y Bomberos

Un incendio forestal afectó al sector Santa Rosa de la comuna de La Calera, Región de Valparaíso, con dejó un saldo de nueve hectáreas afectadas.

El siniestro mantuvo trabajando a múltiples equipos de emergencia en la zona para lograr su extinción total.

El despliegue de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) incluye un importante contingente técnico y humano compuesto por ocho brigadas terrestres, apoyadas desde el aire por cinco aviones cisterna, un helicóptero y una aeronave de coordinación y observación. Además, se sumaron a las labores de combate un camión aljibe y dotaciones de Bomberos de La Calera.

Según los últimos reportes desde el lugar, la intensidad y dimensión de las llamas disminuyeron en comparación al inicio del evento. Sin embargo, el fuego permanecía activo, lo que motivó la solicitud de apoyo a cuerpos de bomberos de comunas aledañas, confirmándose la llegada de refuerzos desde Nogales.

Con todo, el siniestro logró ser contenido.

Incendios en Nogales y El Tabo obligaron a ordenar alerta roja y evacuaciones preventivas

En paralelo, dos incendios forestales se registraron en las comunas de Nogales y El Tabo, que obligaron a declarar alerta roja y a emitir la alerta SAE de evacuación de forma preventiva.

El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, hizo un llamado a quien se encuentre en los sectores afectados "a iniciar una evacuación inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de los respondedores".

Las emergencias fueron controladas por los equipos de combate y llegaron a afectar dos hectáreas en Nogales y 0,5 en El Tabo.

El director regional de Conaf en Valparaíso, Mauricio Núñez, señaló que "un siniestro correspondió al incendio 'Las Romasas' en Nogales, que se encuentra contenido; y el otro es el fuego 'Alto Chépica' en El Tabo, que también está contenido".