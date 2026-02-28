Analista: En Miami, Kast deberá "mostrar equilibrio estratégico" en la relación con EE.UU.

El decano de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló en Cooperativa que el Presidente electo, José Antonio Kast, deberá "mostrar un cierto equilibrio estratégico" y no alinearse solamente con EE.UU. en la conferencia en la que participará en Miami el 7 de marzo.

El republicano asistirá ese día al evento "Shield of the Americas" -"Escudo de las Américas, en español-, donde se espera que se reúna con el presidente estadounidense, Donald Trump, con cuya administración Chile ha tenido roces producto del polémico proyecto de cable submarino Chile-China Express.

En este contexto, Moreno afirma que la instancia "va a ser una gran prueba" para el venidero Presidente Kast, ya que "va a tener que mostrar un cierto equilibrio estratégico. No puede alinearse solo con Washington, porque eso generaría señales de incertidumbre en relación a sus vínculos con Asia, especialmente con China".

"La gran pregunta es cómo tú equilibras esta relación. Es cierto que la visita de Kast en el marco de esta conferencia puede distender la relación, pero la pregunta es cómo equilibras eso con lo que se conoce en política como 'el abrazo del oso'", sostuvo el analista internacional.

"(La afinidad ideológica de Kast con Trump) puede ser una señal de recomposición y cercanía con Estados Unidos antes de asumir, mostrando disposición para escuchar y para alinearse con sus preocupaciones estratégicas; pero, ojo, por otro lado, es un movimiento delicado. China hoy es el principal socio comercial de Chile y cualquier señal de alineamiento automático puede generar incertidumbre en los mercados y en los exportadores", expresó el decano.