Tópicos: Mundo | Irán

Tras ser bombardeado, Irán afirma que atacó bases de EE.UU. en Catar, EAU, Baréin y Kuwait

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Cualquier infraestructura en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el país persa luego de sufrir una ofensiva de Washington y Tel Aviv esta madrugada.

Algunos de los países afectados aseguraron interceptar "exitosamente" los misiles iraníes, que causaron daños, un muerto y el cierre del espacio aéreo.

Según la prensa, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a las mayores bases en la región: la de Al Udeid en Catar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

Irán atacó con misiles este sábado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr.

"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia.

Según este medio, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a las mayores bases en la región: la de Al Udeid en Catar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

Misiles fueron interceptados, según los países atacados

El Ministerio de Defensa catarí confirmó los ataques, asegurando que los ha "frustrado con éxito", sin dar más detalles.

Sin embargo, las autoridades de este país -al igual que el resto de la región- anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

También en EAU, el ministerio de Defensa informó de que el país había sido objeto de un "flagrante ataque" con misiles balísticos iraníes al que respondieron con "gran eficacia, interceptando con éxito un número de misiles".

"Dos misiles cayeron en el país y las autoridades competentes atendieron el incidente en una zona residencial de Abu Dabi. El ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático", informó el ministerio, que aseguró que la "situación de seguridad en el país está bajo control".

En Baréin, la agencia oficial confirmó el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio y el canal oficial iraní Press TV publicó por su parte fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

Press TV también publicó fotografías del ataque a Kuwait, donde se puede ver una gran columna de humo en una zona poblada cerca del puerto.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció hoy el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.

