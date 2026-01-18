Incendios forestales: Presidente Boric arribó a la Región del Biobío

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, confirmó la tarde de este domingo que el Presidente Gabriel Boric arribó a la zona de catástrofe tras los devastadores incendios forestales que afectan con mayor gravedad a las regiones del Ñuble y Biobío.

En conversación con Cooperativa, la autoridad señaló que el Mandatario "acaba de aterrizar" en el aeropuerto Carriel Sur, en la comuna de Talcahuano (Región del Biobío), y que en los próximos minutos sostendrán una reunión para entregar un nuevo balance de la emergencia.

Respecto a la anunciada medida de toque de queda, Ramos indicó que "es importante siempre circunscribir bien los lugares donde vamos a hacer efectiva esta herramienta constitucional. Estamos esperando también ver cómo se comporta durante estas horas la ciudadanía para poder abastecerse, poder trasladarse".

"Espero que en poco tiempo más, un par de horas más, ya podamos decretar esa medida y el contraalmirante (Edgardo Acevedo, jefe de la Defensa Nacional para la Región del Biobío) está trabajando a toda máquina para lograrlo. Probablemente esto va a ser para las comunas de mayor afectación: Penco, Tomé", aseveró.

Gobierno confirmó visita desde temprano

Más temprano, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la visita del jefe de Estado a la zona de catástrofe durante esta tarde: "Quiero señalar que el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la decisión de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe y a su anuncio respecto del despliegue de todos los recursos necesarios para enfrentar esta situación compleja e ir en ayuda de las personas, va a visitar la zona", informó el secretario de Estado.

Elizalde precisó que "los detalles específicos respecto de su viaje a la zona van a ser anunciados durante la jornada".

"El Presidente Boric ha resuelto apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que hasta el momento se han adoptado", recalcó.