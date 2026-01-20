Investigan muerte de una persona electrodependiente en Tomé

La emergencia en la zona centro-sur del país suma un nuevo antecedente fatal, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de una persona electro y oxígeno dependiente en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, Región del Biobío.

La información fue entregada durante un nuevo balance del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia encargada de coordinar la respuesta ante emergencias que afectan a la zona.

Dado el hecho, se inició una investigación para determinar las responsabilidades de la empresa eléctrica local. El objetivo es verificar si se cumplió con la entrega de los generadores y el combustible que exige la ley para los pacientes críticos durante cortes de suministro prolongados.

Sobre la gestión general de la ayuda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó la importancia de "avanzar en la aplicación" de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para contar con un registro actualizado de las personas que requieren apoyo.

Si bien reconoció que "el levantamiento de la información no ha sido tan rápido como se esperaba", aseguró que en las zonas ya despejadas el proceso se encuentra completo, lo que permitirá iniciar prontamente la entrega de los bonos de recuperación.

Plan de vacunación y salud

Como medida preventiva, el Gobierno anunció un programa extraordinario de vacunación contra el tétanos (enfocado en quienes trabajan en remoción de escombros) y la hepatitis A, por posible consumo de agua contaminada, en las regiones de Ñuble y Biobío.

Respecto al estado de la red asistencial en la zona afectada, el subsecretario Bernardo Martorell informó que "el hospital Penco-Lirquén está retomando de manera transitoria su servicio de urgencia y, en el caso del Cecosf de Ríos de Chile, que fue destruido por el fuego, se habilitará un punto de atención temporal -con una carpa- mientras se realizan las obras de reposición".

Balance policial y educacional

Respecto al orden público, se informó la detención de dos personas por infringir el toque de queda durante la última jornada.

Las autoridades reiteraron el llamado a no acudir a zonas como Lirquén para no entorpecer la búsqueda de posibles víctimas.

Finalmente, en el área educacional se informó la destrucción de siete establecimientos: cuatro jardines infantiles y tres colegios, con afectación a un total de 777 estudiantes.

Desde el Ministerio de Educación dijeron estar analizando distintas alternativas para asegurar el inicio del año escolar 2026, como la habilitación de espacios comunitarios cercanos o la instalación de infraestructura modular, según la matrícula y la disponibilidad de recintos.