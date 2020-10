Ministro: "El pronóstico para la temporada de incendios es muy malo"

El Gobierno prevé un aumento de los incendios forestales durante esta temporada estival, afirmó hoy el ministro de Agricultura, Antonio Walker.

"Me encantaría decir que la vamos a disminuir con respecto al año anterior, pero los pronósticos es que aumenta la superficie quemada", dijo el titular de la cartera a El Diario de Cooperativa, recordando que "en Chile el año pasado tuvimos 102.000 hectáreas afectadas".

"El pronóstico es muy malo", advirtió Walker.

Según las proyecciones climáticas, en los próximos meses el territorio chileno experimentará un aumento de entre uno y dos grados sobre las temperatura habituales, lo que hace a las autoridades prever un escenario complicado con respecto a la propagación del fuego.

"El pronóstico del clima prevé temperaturas máximas muy altas, baja humedad relativa, alta velocidad del viento y, lo que más me preocupa, hay mucho estrés hídrico en el bosque esclerófilo. El pasto verde engaña: el bosque está muy seco y, al estarlo, es una cantidad de combustible enorme", explicó el secretario de Estado.

Por esta razón, haciendo un urgente llamado a la corresponsabilidad para evitar este tipo de desastres, el ministro dijo que "cada chileno tiene que ser prevencionista y llamar al 130, número de emergencia de Conaf, cuando vea una fumarola o vea que alguien quiere causar un incendio intencionalmente. La intencionalidad ha subido mucho".

FRAUDE DE LAS FRAMBUESAS

Por otro lado, el ministro Walker también abordó en Cooperativa el escándalo de las exportaciones de frambuesas chinas, las cuales la empresa santiaguina Frutti di Bosco hizo pasar como producto chileno para ser ingresadas a Canadá, irregularidades consignadas esta semana por una investigación de la agencia de noticias Reuters.

"Eso ocurrió el año 2014 y 2016, yo no estaba en el Ministerio, no estábamos en el Gobierno, pero es un tema país no menor. Trampa nunca gana, y siempre hay gente que quiere hacer trampa. Nosotros tenemos que preocuparnos de que esto funcione de forme transparente", indicó Walker.

"Este fraude, que lo hemos sancionado y hemos hecho la investigación a través del SAG, se saltó todas las reglas del juego y tenemos que aplicar el máximo rigor de la ley cuando encontremos estos casos", sostuvo.

"Afortunadamente no ha afectado (al mercado chileno) en el mundo. Esto pasó en 2014, estamos en 2020 y la demanda de alimentos de Chile de parte de América y del mundo es muy alta", afirmó.

En esa línea, la autoridad destacó la credibilidad y el prestigio que tiene nuestro país en materia agroalimentaria: "Por eso hemos conquistado 150 países, porque Chile es confiable".

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según la FAO, hasta 84 millones de personas podrían entrar en estado de desnutrición como consecuencia de la crisis en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia del Covid-19.

"En Chile hay 600.000 personas con inseguridad alimentaria y la FAO nos dice que podemos llegar a un millón", dijo el ministro Walker.

Ante este escenario, el titular de Agricultura consideró necesario transformar los sistemas alimentarios.

"Cuando hablamos de seguridad alimentaria hay tres aspectos fundamentales: la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los alimentos y la calidad de los alimentos. ¿Cómo estamos trabajando? A través del Comité de Abastecimiento Seguro que creamos en el Ministerio de Agricultura y que va desde la agricultura familiar campesina hasta el supermercado: un grupo de trabajo que jamás había existido", destacó.

"Pasamos por la agricultura familiar campesina, los camioneros, las plantas faenadoras, los packing, los feriantes, los supermercados y, todos en una misma mesa, nos reunimos todos los meses, vemos los stock de alimentos, vemos cómo se han movido los precios durante ese mes y empujamos la cadena de abastecimiento", señaló.

"Estamos en una tremenda campaña. Yo pido que valoremos que en época de pandemia a Chile y a los chilenos no les ha faltado alimentos", afirmó.

Asimismo, Walker llamó a aprobar la creación del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales.