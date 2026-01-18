Parlamentarios acusaron demora en acción del Gobierno ante incendios en Ñuble y Biobío

Parlamentarios del oficialismo acusaron una demora en el accionar del Gobierno ante los devastadores incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, que se encuentran bajo estado de excepción constitucional de catástrofe.

Si bien, el Presidente Gabriel Boric decretó la medida durante la madrugada y más tarde se confirmó que viajará hasta la zona siniestrada para monitorear la emergencia, el diputado por la Región del Ñuble, Felipe Camaño (DC), sostuvo que "el estado de catástrofe era necesario, pero no suficiente".

"De nada sirve delegar la emergencia a un jefe de la Defensa Nacional si el gobierno central no está presente. El ministro del Interior anunció la venida del Presidente a la región y esperamos que eso signifique, al menos, dejar un ministro enlace para agilizar las gestiones. Hoy no hay ninguna autoridad del gobierno central en terreno, solo seremis que tienen muy pocas atribuciones para tomar decisiones, y esperamos que la visita del Presidente cambie esta lamentable situación", aseveró.

En una línea similar, la diputada por la Región del Biobío, Clara Sagardía (FA), señaló que "la decisión del Presidente de declarar estado de catástrofe es la correcta, solamente que se tardaron mucho en dar las órdenes para que se empiece a trabajar inmediatamente en vista de lo que estaba ocurriendo".

"Esto es parte del centralismo que tenemos", planteó, y agregó que "se deben cambiar las normas para establecer que en estado de catástrofe se pueda actuar inmediatamente y no se tenga que esperar firmas del centro para poder actuar. La emergencia no espera, la emergencia mata gente, y trae un sinnúmero de consecuencias funestas para nuestros sectores".

Por otra parte, el alcalde de Ránquil, comuna que lleva seis días enfrentando cuatro focos de incendio simultáneos, Nicolás Torres Ovalle, señaló que "hasta el momento nos hemos sentido muy acompañados y esperamos que esto continúe con el decreto de estado de excepción constitucional". Asimismo, hizo un llamado a que "la atención no se concentre solo en las grandes comunas y se visibilice el gran daño que se genera en las comunas pequeñas".