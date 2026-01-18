Incendios en Ñuble y Biobío: Presidente Boric viajará a la zona de catástrofe

El ministro de Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que esta jornada viajará a la zona de catástrofe el Presidente Gabriel Boric, tras los incendios forestales que afectan con mayor gravedad a las regiones de Ñuble y del Biobío.

"Quiero señalar que el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la decisión de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe y a su anuncio respecto del despliegue de todos los recursos necesarios para enfrentar esta situación compleja e ir en ayuda de las personas, va a visitar la zona", informó el secretario de Estado.

Elizalde precisó que "los detalles específicos respecto de su viaje a la zona van a ser anunciados durante la jornada".

"El Presidente Boric ha resuelto apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que hasta el momento se han adoptado", recalcó.

Al menos 14 incendios afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, de los 24 a nivel nacional, lo que ha motivado el despliegue y reforzamiento de personal de emergencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Bomberos.