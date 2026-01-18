Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Incendios en Ñuble y Biobío: Presidente Boric viajará a la zona de catástrofe

Redacción Cooperativa

El ministro Elizalde confirmó que durante la jornada se dará cuenta de los detalles del viaje del Mandatario.

Según informó Senapred, hasta el cierre de esta nota hay 24 incendios forestales activos.

 ATON
El ministro de Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que esta jornada viajará a la zona de catástrofe el Presidente Gabriel Boric, tras los incendios forestales que afectan con mayor gravedad a las regiones de Ñuble y del Biobío.

"Quiero señalar que el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la decisión de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe y a su anuncio respecto del despliegue de todos los recursos necesarios para enfrentar esta situación compleja e ir en ayuda de las personas, va a visitar la zona", informó el secretario de Estado.

Elizalde precisó que "los detalles específicos respecto de su viaje a la zona van a ser anunciados durante la jornada".

"El Presidente Boric ha resuelto apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que hasta el momento se han adoptado", recalcó.

Al menos 14 incendios afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, de los 24 a nivel nacional, lo que ha motivado el despliegue y reforzamiento de personal de emergencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Bomberos.

