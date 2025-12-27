Pichidegua: Incendio navideño fue provocado por niños que jugaban con un encendedor

La Fiscalía confirmó este sábado que el incendio forestal que en Navidad afectó a la comuna de Pichidegua, en la Región de O'Higgins, fue provocado por tres niños de entre 11 y 12 años que manipulaban un encendedor mientras jugaban en un sector con abundante vegetación seca.

La investigación, desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI), estableció que el siniestro se originó en el sector de Larmahue, cuando uno de los menores prendió fuego a ramas de un árbol en la ladera de un cerro.

Al quemarse una mano, el niño soltó el madero encendido, lo que dio inicio a las llamas, que se propagaron rápidamente.

El incendio consumió un total de 245 hectáreas y dejó dos viviendas completamente destruidas. El comisario Hernán Medel, del equipo preferente de la PDI para investigar incendios forestales, detalló que los padres de los menores fueron apercibidos, ya que los involucrados son inimputables por su edad y no tienen responsabilidad penal.

Las diligencias incluyeron el análisis del sitio del suceso y la toma de declaraciones, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la alerta roja que regía en la comuna y decretó alerta amarilla, al no existir actualmente un peligro inminente para las viviendas del sector.