Presidente Boric rindió homenaje a comandante de Bomberos de Litueche fallecido en combate

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric realizó este martes un enérgico llamado a la responsabilidad civil y a la prevención de incendios forestales, tras la muerte de Luis Becerra Pino, comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche.

El voluntario, de 48 años, perdió la vida el lunes mientras combatía un siniestro en dicha comuna de la Región de O'Higgins, hecho que motivó al Gobierno a decretar duelo oficial en toda la zona afectada.

Al comienzo de su discurso durante la ceremonia de entrega de Premios Nacionales 2025, el Mandatario enfatizó que la gran mayoría de estos siniestros son provocados por la acción humana, recordando las cicatrices dejadas por incendios anteriores en diversas regiones del país.

"Miles de hectáreas se quemaron hace poquito en Melipilla, ahora en Litueche; hace poco tiempo casas y vidas en Viña del Mar, en Santa Olga, en Santa Juana, en San Pedro", señaló Boric, subrayando la urgencia de cambiar la conducta ciudadana frente al uso del fuego en zonas rurales.

Durante su alocución, el Jefe de Estado rindió homenaje no solo a Becerra, sino a todos los funcionarios y voluntarios que arriesgan su vida en la emergencia: "Pensando en Luis Antonio Becerra, en Paul Valenzuela, en todos los trabajadores de la Conaf, del Ejército, de Bomberos y en todos los voluntarios, les pido, por favor, que seamos responsables. Siempre es más fácil prevenir que combatir. Al final, de lo que se trata es cuidarnos entre todos, querernos un poquito más", expresó el Jefe de Estado.

Traslado al SML con escolta de honor

El cuerpo del comandante Becera fue trasladado desde Santa Cruz hacia el Servicio Médico Legal (SML) de San Fernando para los exámenes de rigor.

El trayecto ha estado marcado por el respeto y el acompañamiento de diversas unidades de emergencia, mientras se espera que los restos lleguen a Litueche para una guardia de honor en el cuartel general, donde familiares y la comunidad local podrán darle el último adiós.

El impacto de su partida ha calado hondo en sus pares debido a su destacada trayectoria y entrega. El comandante de Bomberos de San Fernando, Mauricio Gallardo, manifestó el "dolor por uno de los nuestros que cayó en acto de servicio y vamos a hacer todo lo posible para que se vaya con los honores que corresponden".

"(Becerra) es una persona que caló hondo en cada uno de los bomberos de O'Higgins. Era un hombre de pocas palabras, pero que con su acto demostraba claramente el trabajo de esta institución", afirmó el jefe bomberil, confirmando que las unidades de San Fernando y Placilla ya se encuentran coordinadas para escoltar la caravana que llevará el cuerpo de regreso a su comuna para el funeral previsto para mañana, miércoles.