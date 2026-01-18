Presidente Boric: "Tenemos 18 fallecidos confirmados, pero esa cifra aumentará"

El Presidente Gabriel Boric hizo un balance de los incendios forestales que azotan las regiones de Ñuble y Biobío y lamentó la confirmación de "18 personas fallecidas", aunque "está la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar".

"Son momentos difíciles, en particular en (la comuna de) Penco, también en sectores de Tomé, y les quiero enviar de verdad nuestro cariño y el cariño de Chile a quienes están sufriendo en este momento la pérdida de seres queridos", agregó.

"Quiero que sepan que he instruido a la Directora del Servicio Médico Legal, a la PDI y a Carabineros, que se hagan todos los esfuerzos por poder tener un levantamiento de los hechos y de las eventuales víctimas lo antes posible", informó el Mandatario.

"Respecto al número de viviendas afectadas, "hasta el momento, tenemos un conteo preliminar en la región del Biobío, cuya cifra oficial es de 300, pero eso se queda muy corto. De seguro van a ser más de mil", agregó Boric.

En tanto, "en la región del Ñuble, en zonas rurales, tenemos también cerca de 50 viviendas afectadas", señaló.

Los enlaces del Gobierno en Ñuble y Biobío

"Para coordinar además las labores de Gobierno, he designado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en conjunto con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente del Ejecutivo en la región del Ñuble", dijo el Presidente.

"Y aquí en la región del Biobío, le he encargado asumir funciones de enlace permanente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto con el subsecretario del Interior, el señor Víctor Ramos", añadió.

"El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia", precisó Boric.

De todas formas, "he instruido, por lo mismo, a todos los ministerios a ser proactivos; a nuestro canciller, Alberto van Klaveren, a realizar todas las coordinaciones para recibir ayuda internacional con lo que señale Senapred que se necesita y que, por lo tanto, se contacte con todos los embajadores que tienen disposición para prestar ayuda para estos momentos difíciles", afirmó.

Número de albergados

"En ambas regiones hemos dispuesto albergues, a los que han llegado más de 800 personas. Y en las zonas donde ya está controlado el fuego, el Ministerio de Desarrollo Social ya comenzó a aplicar la ficha FIBE y el proceso, que ya se inició en Ñuble, se va a iniciar a la brevedad posible en la región del Biobío", expresó Boric.

"Por eso también me acompaña hoy día la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, para poder coordinar las ayudas tempranas, que estos estén trabajando de inmediato. Le instruí también al ministro de Hacienda (Nicolás Grau) que todas las facilidades presupuestarias para poder enfrentar esta emergencia estén a total disposición", dijo.

Asimismo, "cualquiera que se vea involucrado en alteraciones del orden público -robos, saqueos, o prender fuego de manera intencional o por descuido-, van a ser perseguidos y sancionados. Vamos a identificar a los responsables de estos focos de incendio, tal como lo hicimos en el caso del incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana", aseveró el Mandatario.

El jefe de la Defensa Nacional del Biobío, contraalmirante Edgardo Acevedo, fue mandatado por el Presidente a "disponer de todas las medidas necesarias para el control del incendio y el resguardo de la población".

El militar aseguró que "las Fuerzas Armadas y las policías tienen el control del orden público y desde hace más de 24 horas sigue funcionando en forma eficiente".

"Este esfuerzo es de cada uno de todos los que estamos involucrados en esta región. Les recuerdo, además, que no solamente es acá en Concepción, también es en Biobío y en Arauco. Por lo tanto, cada esfuerzo cuenta", sostuvo.

El toque de queda rige para esta jornada desde las 19:00 horas en Lirquén (sector ubicado en la comuna de Penco) y desde las 20:00 en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja. Regirán hasta las 06:00 del día siguiente, lunes 19.