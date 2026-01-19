Venezuela da condolencias a Chile y llama a la "unidad de América"

El Gobierno de Venezuela expresó este lunes su solidaridad con Chile por la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del sur del país, y realizó un llamado a fortalecer la cooperación regional frente a este tipo de catástrofes.

A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano manifestó sus "más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas" y deseó "una pronta recuperación a las personas heridas" a raíz de los siniestros que han impactado especialmente a las regiones de Ñuble y el Biobío.

En el mismo texto, Venezuela reafirmó "sus lazos de hermandad con el pueblo de Chile", asegurando estar convencida de que "la unidad de América es fundamental para enfrentar las adversidades derivadas de los fenómenos climáticos".

La declaración se produce en medio de una compleja situación en el país. Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que la cifra de personas fallecidas por los incendios forestales se elevó a 19, mientras bomberos y equipos de emergencia continúan combatiendo las llamas en condiciones de altas temperaturas y fuertes vientos.

Las autoridades mantienen como principal preocupación evitar la aparición de nuevos focos de propagación. En paralelo, se investiga el origen de los incendios, que ya han consumido más de 20 mil hectáreas y dejado a más de 15 mil personas damnificadas.