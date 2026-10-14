Orrego cuestiona que el Ejecutivo financie radares con fondos regionales

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, cuestionó con dureza la propuesta del Ejecutivo de utilizar recursos del Gobierno Regional para adquirir radares meteorológicos, apuntando a una evidente contradicción en las prioridades fiscales tras el sistema frontal que afectó a la capital.

"A mí me llama la atención que todo el mundo habla hoy día de pedirles a los gobiernos regionales que aporten, pero la partida (del Presupuesto 2027) que más recibe un corte es los gobiernos regionales", afirmó la autoridad.

En esa misma línea, el exintendente advirtió sobre el trato financiero otorgado a los organismos preventivos centrales: "El Gobierno quiere ocupar los fondos de los gobiernos regionales, pero se los está disminuyendo y está diciendo que lo más importante son las emergencias y (al mismo tiempo) le disminuye el presupuesto a Senapred".

Ante este escenario, Orrego instó a que "los legisladores revisen estos dos temas y también el Gobierno lo repiense".

El origen del cruce

Las declaraciones del gobernador responden a la propuesta formulada más temprano en El Diario de Cooperativa por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, quien reveló que solicitó a Orrego destinar parte del 2% constitucional de emergencia —vinculado al decreto por la corriente de El Niño— para la compra de los equipos de monitoreo durante la última sesión del Cogrid.

"Le solicité al gobernador hacer uso del 2% que permite la Constitución para utilizar en emergencia frente a circunstancias de esta naturaleza y, por lo tanto, podríamos tener allí la fuente de financiamiento para poder adquirir estos radares meteorológicos", relató el representante del Ejecutivo.

Codina había anticipado gestiones con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para concretar un acuerdo tripartito.

No obstante, desde el nivel técnico, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que la adquisición de estos dispositivos debe entenderse como parte de una red integrada: "Por sí solo (este tipo de equipos) no soluciona los problemas en términos de poder anticiparnos a un evento meteorológico", recalcó, subrayando la necesidad de complementar la tecnología con un sistema robusto de análisis y modelos predictivos.