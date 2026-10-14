A punta de chaparrones, Santiago decidió comprar radares meteorológicos

Tras un martes marcado por intensas lluvias, tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos en Santiago, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, dijo este miércoles, en El Diario de Cooperativa, que propuso formalmente la compra de radares meteorológicos para fortalecer la anticipación frente a fenómenos climáticos extremos.

La autoridad señaló que "lo que indican los expertos de Meteorología es que el radar pudiera dar cerca de dos horas -entre una hora y dos horas previas- de información más asertiva" sobre el desarrollo de estos fenómenos, lo que permitiría a los organismos técnicos y de emergencia evaluar sus posibles consecuencias y emitir alertas con mayor antelación.

"Estoy poniendo todo de mi parte para tratar de conseguir fuentes de financiamiento que nos permitan adquirir esos radares meteorológicos que puedan darles más certeza a las autoridades para tomar decisiones", indicó.

Para concretar la adquisición, Codina planteó al gobernador regional, Claudio Orrego, durante el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizado la noche del martes en Senapred, utilizar fondos de emergencia amparados en la declaración decretada por el Ejecutivo por la corriente de El Niño.

"Le solicité al gobernador hacer uso del 2% que permite la Constitución para utilizar en emergencia frente a circunstancias de esta naturaleza y, por lo tanto, podríamos tener allí la fuente de financiamiento para poder adquirir estos radares meteorológicos", detalló.

El delegado agregó que durante este miércoles sostendrá una reunión con equipos de Meteorología para avanzar en "este acuerdo de la Delegación Presidencial con el Gobierno Regional y la Dirección de Meteorología", para "tratar de dar solución a un problema que creo que se visualizaba ya hace bastantes años cuando se comenzó a hablar del cambio climático".

"Más que ponerme a buscar culpables o empezar a criticar hacia atrás, me interesa solucionar el futuro", enfatizó.

Diagnóstico urbano: Santiago "adolece de muchos problemas de planificación"

Codina abordó también las causas estructurales del impacto del sistema frontal en la capital, recalcando que "es evidente que tenemos una ciudad que adolece de muchos problemas de planificación".

Como ejemplo, mencionó las viviendas afectadas por el aluvión del jueves pasado en Las Condes y advirtió sobre los riesgos asociados a la ocupación de terrenos que podrían corresponder a antiguas quebradas.

"A simple vista uno deduce que pueden estar instaladas en lo que en algún minuto fue una quebrada", dijo respecto de algunas de las casas que sufrieron pérdidas totales.

Aludió a que existen sectores de la capital que todavía no cuentan con sumideros de aguas lluvias, una situación que dificulta la respuesta frente a precipitaciones intensas. Según planteó, "con los costos que tienen las obras civiles, excepto que haya colectores primarios que tengan que ejecutarse, es poco probable que, frente a las distintas urgencias que hay, en sectores donde no existan sumideros se vayan a construir en el corto plazo".

En cuanto a las condiciones meteorológicas que incidieron en la emergencia, Codina mencionó la acumulación de granizo, que puede obstruir los sistemas de drenaje, y el comportamiento del sistema frontal, cuyo pulso más intenso se manifestó en el valle y sorprendió a distintas comunas.

También aludió a la identificación posterior de un tornado incipiente en Estación Central, fenómeno que, según indicó, no había sido previsto por los organismos técnicos.

Asimismo, advirtió sobre la persistencia de "una baja presión en la zona costera del litoral central que, incluso, según Meteorología y Senapred, va a seguir generando inestabilidad durante las próximas semanas".