Meteorólogo: Es suficiente para que los negacionistas del cambio climático entiendan que no es un chiste

El meteorólogo Eduardo Saéz afirmó en Cooperativa que la intensa lluvia de ayer -que incluyó un tornado y una granizada inusual- deberá quedar registrada en la historia de Santiago, y llamó a los negacionistas a entender que el cambio climático "no es un chiste ni una cuestión política".

En conversación con Una Nueva Mañana, el experto señaló que este martes 13 de octubre "debe quedar anotado en alguna parte porque, después de casi 150 años, tuvimos otro tornado en la Región Metropolitana. Tuvimos una granizada que nunca la habíamos tenido, después de haber tenido un aluvión (la semana pasada en Las Condes)".

El especialista en meteorología explicó que el cielo se oscureció en horas de la tarde debido a que la nube que cubría la capital "era demasiado alta y no dejaba pasar la luz del sol. Era una frazadota, una nube que empieza a crecer mucho hacia arriba y por eso es que se pone negra".

Sáez hizo hincapié en que si bien "los montos de la lluvia no fueron altos, es la fuerza con la que cayó y es justamente el escenario que muchas veces conversamos: que el cambio climático iba a provocar periodos de lluvias más acotadas pero más intensas".

"Con esto es más que suficiente para que los negacionistas del cambio climático entiendan que esta cuestión no es un chiste. Esto no tiene que ver con una cuestión política, es una cuestión netamente ambiental. Estamos enfrentándonos a un escenario, con este Súper Niño, que está cambiando la circulación a nivel planetario, que va a traer consecuencias tremenda y ya lo estamos viendo", enfatizó.

Radares meteorológicos: "Hay que hacer un cambio de mentalidad"

Sáez también cuestionó el enfoque de las autoridades para implementar medidas especialmente en la Región Metropolitana, pese a los estragos que han dejado las lluvias en distintas regiones del país: "Hace años que estamos pidiendo radares por lo que pasa con los tornados en el sur y lo que ha pasado con las inundaciones", reprochó.

"Hay un tema social que es súper importante y creo que con ese centralismo maldito que tienen muchas autoridades metidas en la cabeza que se les olvida mucho a la gente. Yo sé que de repente no les gusta escuchar a los científicos, porque las cosas son caras, pero la evidencia hoy día es tan fuerte que tenemos que actualizar", puntualizó.

Enfatizó que, ante este tipo de fenómenos climatológicos, "no es solamente comprar un radar y ya: aquí hay que hacer un cambio de mentalidad, como lo mismo que se hizo con los terremotos".

"Entramos en una fase desconocida del Niño"

El meteorólogo explicó que el fenómeno del Niño "ha estado siempre, pero cuando ocurría en 1800 o en 1972 no tiene los mismos efectos de ahora porque tenemos más dióxido de carbono, el planeta se está calentando más y los efectos del fenómeno ahora son amplificados por toda toda la contaminación que tenemos a nivel planetario: nosotros mismos estamos detonando que el niño sea más intenso".

"Entramos en una fase del Niño desconocida para todos. Estamos en una época de incertidumbre porque nunca habíamos visto el fenómeno como está ahora. Puede potenciar una baja segregada en el verano, y eso significaría que tendríamos eventos de muy alta temperatura", aseveró.

Finalmente, Sáez aseguró que ayer "tuvimos suerte" debido a que la lluvia de ayer ocurrió en la zona del valle metropolitano, pero si esto "hubiese ocurrido en la cordillera con esa intensidad, lo más probable es que hubiésemos tenido aluviones en algún otro punto".