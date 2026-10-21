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Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

San Bernardo: grave anegamiento en sector industrial deja vehículos atrapados y peatones afectados

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Las intensas lluvias registradas en la capital provocaron importantes anegamientos en el sector industrial de la comuna de San Bernardo, particularmente en la intersección de avenidas La Divisa y Lo Espejo, donde el agua acumulada dificulta el tránsito de vehículos y peatones.

Pese a que las precipitaciones ya habían cesado y el sol había vuelto a aparecer, el agua permanecía estancada, con una profundidad estimada de 50 centímetros en algunos puntos. La situación ha generado complicaciones para quienes se desplazan hacia sus trabajos, además de dejar vehículos con desperfectos mecánicos en medio de la calle.

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