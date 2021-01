San José de Maipo bajo alerta roja por aluviones: Otras tres comunas evacúan preventivamente

La segunda jornada del fuerte sistema frontal que se mantiene en la zona centro sur del país terminó con registros de aluviones en San José de Maipo, y de desprendimientos de tierra en otras cuatro comunas, obligando a la evacuación de vecinos.

El panorama en la precordillera se agravó la tarde de este sábado, cuando la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) sugirió a los habitantes de San Alfonso y El Melocotón abandonar la zona, algo que al poco tiempo se convirtió en una orden por la alerta roja declarada desde el mismo organismo.

IMÁGENES del aluvión en La Quebrada Solana del Maipo. Evacuados poblado del Arenal e inmediaciones. Camino interrumpido. Máquinas municipales y vialidad en el lugar. @alcaldepezoa y @YeyiChocair en el lugar. pic.twitter.com/QkiMhyaABn — San José de Maipo (@MuniSJdeMaipo) January 31, 2021

"Es una de las zonas más complejas, e históricamente lo ha sido", reconoció el director nacional de la Onemi, Ricardo Toro, tras la emisión del mensaje desde el Sistema de Alerta de Emergencia por los primeros deslizamientos.

"En esa zona se encuentran aproximadamente 250 personas que fueron derivadas a la zona de seguridad", es decir, a la Segunda Compañía de Bomberos de esa comuna, y al mismo tiempo, se dispuso "un albergue en la Escuela Julieta Becerra, que está en el camino del volcán, y que se está equipando para esos efectos para las personas que lo necesiten".

AHORA || Existe aluviones que impiden la conectividad por Ruta G-25 en los siguientes puntos preliminares: Puente el Jabonsillo (San Gabriel), Puente La Solana (Melocotón), Pueblo El Guayacán (Frente a Hotel Militar). pic.twitter.com/7nCfRcy7xD — San José de Maipo (@MuniSJdeMaipo) January 30, 2021

Preliminarmente, se informó la caída de rodados en los esteros El Manzano, San José, San Alfonso, el Melocotón y por las rutas Camino al Volcán, al Yeso y Las Melosas, Solana del Maipo y el sector de la quebrada Guayacán.

A pesar de la magnitud de la emergencia, hasta ahora se descarta que haya personas fallecidas, heridas o desaparecidas en la comuna precordillerana.

EVACUACIÓN PREVENTIVA EN LA FLORIDA

En medio de la emergencia en San José de Maipo, la Onemi declaró alerta amarilla para La Florida ante el riesgo de remoción de masas por las precipitaciones, lo que llevó a evacuar a vecinos de Avenida Tobalaba y Las Perdices, así como a la Toma Dignidad, cercana a la Quebrada de Macul y al Canal San Carlos.

Alejandra, una de las voceras del campamento, descartó rumores de que el operativo se trató de un desalojo, insistiendo en que "esto es algo preventivo, y si mañana no pasa nada, como dijo don Rodolfo (Carter, alcalde de la comuna) volveremos a nuestros hogares tranquilos y salvos".

En estos momentos personal municipal se encuentra colaborando para realizar la evacuación de la toma en Quebrada Macul, por posible aluvión anunciado por la @onemichile 🚨 pic.twitter.com/TKPUFFtpcz — munilaflorida (@MuniLaFlorida) January 31, 2021

"No quiero que mañana una dirigenta me diga que 'pasamos lista y nos faltan tantas personas, porque no las encontramos, porque no están en un albergue o no están en las casas de los vecinos'", apuntó.

Previo a la evacuación, el propio Carter aseguró en Cooperativa que "no dejaremos solos" a los 2.200 habitantes de la toma, que finalmente fueron trasladados a distintos albergues de la localidad.

¡Atención vecinos 🚨!



Según @onemichile , ante fuertes lluvias, no existiría riesgo para sectores de Santa Teresa, La Higuera, Rojas Magallanes y Alto Macul.

Solo riesgo en sector de la toma por ubicarse en zona de exclusión. Tampoco existe advertencia de cortes de agua. https://t.co/l9zCUcyiHP — munilaflorida (@MuniLaFlorida) January 31, 2021

DESPRENDIMIENTOS EN O'HIGGINS Y VALPARAÍSO

Más tarde, y luego de viralizarse registros de desprendimientos en sectores como la División el Teniente, la Onemi dio cuenta de remociones en masa en las comunas de San Vicente y Malloa, decretando alerta amarilla y ordenando una evacuación preventiva también en esas zonas.

En el caso del yacimiento de O'Higgins, Codelco informó que fueron hechos "puntuales que no han puesto en riesgo a las personas ni producido daño en instalaciones", producto de los planes de contingencia frente a las inesperadas lluvias.

"Desde ayer en el sector industrial de la división han precipitado más de 90 milímetros de agua", constató el comunicado.

Posteriormente, la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso informó dos desprendimientos en la ruta internacional 60-CH en el sector de Bocatoma de Los Andes, por los que no hubo personas ni viviendas afectadas, y los vehículos que circulaban por el sector lograron retornar gracias al trabajo de Bomberos, Carabineros, personal de Vialidad y equipos provinciales de emergencia.

Pese a lo anterior, minutos después la Onemi sumó un tercer evento en la misma zona, y anunció alerta amarilla también para esa comuna.

Onemi declara alerta amarilla p comuna de #LosAndes debido a 3 remociones en masa en la Ruta 60-CH a la altura del km 31, sector Bocatoma. Obras Públicas dice q “no hay personas o viviendas afectadas.

Vehículos entre los dos puntos ya retornan @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/q9yW9vy3kO — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) January 31, 2021

HASTA 82 MIL HOGARES SIN LUZ

A las 19:00 horas del sábado, 82 mil hogares se encontraban sin luz, 42 mil de ellos en la Región Metropolitana, según confirmó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al tiempo que indicó que las empresas distribuidoras fueron instruidas a reforzar la atención y reposición del servicio.

"Damos cuenta de innumerables interrupciones en el suministro, que están causando malestar en las personas", sostuvo el superintendente Luis Ávila, añadiendo que "el peak de falta de suministro eléctrico se dio en la madrugada de hoy, llegando a 181 mil clientes sin servicio".

"Ha habido una recuperación neta de 120 mil, y aún se mantiene un importante número de clientes (sin luz), principalmente en la Región Metropolitana, en Maule y en O'Higgins", agregó, sosteniendo además que "la recomendación más importante a las personas es que no deje de avisar a su empresa que está sin luz".

El sistema frontal continuará durante la madrugada del domingo, aunque la Dirección Meteorológica dijo prever que la intensidad de las precipitaciones disminuya en horas de la mañana.