Mineduc y la PTU: Se redujeron brechas entre colegios privados y públicos

Al dar los resultados de la Prueba de Transición Universitaria (PTU), el Ministerio de Educación destacó que se observa "una promisoria reducción de las brechas por dependencia y rama educacional".

"En todas las pruebas analizadas se muestra una disminución de las brechas entre colegios particulares pagados y municipales, y entre colegios científico-humanistas y técnico-profesionales, con un notorio acortamiento de las brechas en la Prueba de Comprensión Lectora", detalló.

En tanto, el número de puntajes nacionales llegó a 230, superior al del año pasado (108), pero similar al de años anteriores (211 en 2019). La mayor parte de los puntajes nacionales, asimismo, corresponden a máximos en la Prueba de Matemática (218).

Para el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, "a pesar de las adversidades planteadas por la pandemia durante el año 2020, los resultados que damos a conocer nos reafirman lo necesario que era introducir estos cambios. La disminución de las brechas está de acuerdo con lo que se proyectó cuando se analizó la implementación de estos nuevos instrumentos. Todo esto, en suma, nos permite avanzar hacia una prueba de admisión más justa".

En el ministerio se recordó que el reemplazo de la PSU considera "menos contenidos específicos e incorpora preguntas centradas en medir competencias más que conocimientos adquiridos".

Leonor Varas, directora de Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, añadió que hay satisfacción con el proceso 2021: "Estamos muy conformes por el trabajo realizado este año, en conjunto con la Subsecretaría de Educación, y por el esfuerzo que han desplegado las y los postulantes en un año muy particular", dijo.

Y agregó que "teníamos mucho miedo porque la pandemia de este año no nos afectó a todos por igual, todos nos dijeron van a aumentar las brechas y nosotros esperábamos que las medidas adoptadas no las aumentaran, pero ni soñamos que disminuyeran, sino que se conservaran, entonces estamos realmente muy contentos de que se disminuyeron las brechas y, en particular, en la prueba que antes era Lenguaje y ahora Comprensión Lectora, yo diría que un muy buen comienzo hacia pruebas más justas".