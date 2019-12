Molestia causó en agrupaciones de deudores la declaración del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien aseguró en El Diario de Cooperativa que es imposible condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Se proyecta que en 2020 se alcanzará el millón de endeudados, por lo que se estima que su condonación, parte del petitorio del movimiento estudiantil, costaría 9.500 millones de dólares, según el Ministerio de Educación.

Actualmente en el Congreso hay un proyecto presentado por un grupo transversal de parlamentarios que busca una condonación de intereses y multas que se acordó en la última Ley de Presupuesto y la iniciativa del Gobierno que pretende sacar a la banca del crédito.

Al respecto, el diputado UDI Jaime Bellolio apuntó que "extinguir completamente toda la deuda me parece injusto no solamente con aquellos que ya pagaron el CAE, sino que también con aquellos que no fueron a la universidad o aquellos que no fueron a un Instituto Profesional y que también están endeudados".

El parlamentario añadió que "los esfuerzos hay que focalizarlos en aquellas personas que son las más vulnerables, que están hoy día completamente con una mochila gigantesca de deuda y que la propuesta que hizo el Gobierno, que ya está aprobada, de estas deudas atrasadas se puedan poner al día de inmediato".

En tanto, el vocero de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, comentó que "nadie ha terminado de pagar sus deudas de Crédito con Aval del Estado, son deudas pactadas a 20 años, que partieron el año 2006".

El representante remarcó que "la gente que comenzó a pagar, comenzó a pagar en promedio el año 2013, el ministro también desconoce de que de los 9.000 millones de dólares que cuesta el Crédito con Aval del Estado, la mitad ya fue comprada por el Estado de Chile. Hay que partir porque exista voluntad política".

Senador Latorre propone condonación gradual

En tanto, el presidente de la comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), afirmó que "condonar sólo multas e intereses es insuficiente, nosotros planteamos que el Gobierno haga una propuesta de condonación gradual y responsable desde el punto de vista fiscal en el tiempo".

El senador Latorre remarcó que "no tiene porqué ser todo de inmediato, priorizar aquellas personas que están con más dificultades, más precarias, que han desertado de la educación superior, que tienen bajos ingresos, desempleo".

En 2012, los deudores aseguran ya hubo una especie de condonación cuando se bajó la tasa de interés de un seis a un dos por ciento, mientras que este viernes presentarán públicamente una propuesta para avanzar en la condonación del CAE.