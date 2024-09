Fin al CAE: Fidel Espinoza condiciona apoyo y Gobierno acusa "chantaje"

Aun cuando no termina de desarrollar el proyecto de ley para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y atender la situación de los deudores, aparte de los reparos de la oposición por el momento político para reimpulsar el debate, el Gobierno ahora también enfrenta "fuego amigo" del senador socialista Fidel Espinoza, quien condicionó su apoyo.

El legislador fue categórico en afirmar que no votará a favor si antes no se aclara la situación del otrora director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) Jaime Tohá Lavandero, también militante del PS, quien fue nombrado en el cargo en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y luego permaneció durante Piñera II, hasta que se le pidió la renuncia cuando asumió el Ejecutivo de Gabriel Boric.

El emplazamiento surgió luego de Ciper revelara que la Junaeb, bajo la administración de Tohá Lavandero, contrató vía trato directo a seis empresas, una de ellas Savisa por 126.000 millones de pesos, apenas dos días después de que el director de la compañía, Jaime Abumohor, le pidió a Luis Hermosilla, entonces abogado del Ministerio del Interior, que lo ayudara a conseguir un documento que no era público y que necesitaba para impugnar una licitación del servicio de alimentación escolar que había sido declarada desierta.

"Espero que el ministro de Educación (Nicolás Cataldo), antes de siquiera poner en discusión este proyecto, aclare la situación completa de las actuaciones que tuvo el señor Jaime Tohá como exdirector de la Junaeb del Gobierno del Presidente Piñera, porque sus decisiones le han significado miles de millones de pesos de pérdidas al Estado de Chile. Y hoy día se está conociendo de que también los tentáculos del señor Hermosilla estuvieron involucrados en la Junaeb y en sus licitaciones", sostuvo Espinoza.

"No tengo problemas de ningún tipo en conocer el proyecto", puntualizó el senador, pero dijo esperar también que "no pretenda beneficiar a quienes alevosamente no han querido pagar su crédito, teniendo ingresos superiores a un millón y medio de pesos".

Espinoza también integra la Comisión de Educación del Senado donde deberá discutirse el futuro proyecto en alguna etapa de su tramitación.

Ministra Vocera @camila_vallejo no es chantaje decir q mi voto para el CAE no está disponible si el ejecutivo no se querella en tema Junaeb q involucra a ex Director Nacional Jaime Tohá? Son miles de millones de pesos de la educación. Para ud es chantaje pedir transparencia?… — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) September 17, 2024

De acuerdo con Ciper, Tohá Lavandero había sido jefe de gabinete de su antecesor, Cristóbal Acevedo Ferrer, quien -dos meses después de firmado el trato directo- asumió como gerente general de Coval, el brazo financiero de la familia Abumohor.

"NO ESTAMOS PARA CHANTAJE", ADVIERTE EL GOBIERNO

"No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, no sé por qué condicionar necesidades de solución a las deudas del CAE a otros temas que tienen que ver con otras aristas, que pueden ser muy legítimas, pero nosotros esto nos suena a chantaje", reprochó con evidente molestia la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

"Y no estamos para chantaje, no (estamos) para transacas", advirtió, "porque así no es hacer buena política".

"Entonces esperamos que, independientemente de las legítimos requerimientos, preocupaciones de un parlamentario u otro, esas preocupaciones no sean excusas para rechazar otras iniciativas que sí espera la ciudadanía que se resuelvan, como el término del CAE", enfatizó.

La portavoz también confirmó que el proyecto será ingresado oficialmente en octubre, dado que sigue en curso el trabajo prelegislativo, y considerando que la próxima semana el Presidente Boric viajará a la Asamblea General de Naciones Unidas, acompañado del ministro Cataldo, y la Ley de Presupuesto 2025 debe ser enviada al Congreso Nacional antes de fines de septiembre.

El aludido Jaime Tohá Lavandero es también primo de la actual ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD).