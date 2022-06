Gobierno hizo un llamado a los estudiantes para que renueven su TNE

Hoy, 31 de mayo, vence la tarifa estudiante para quienes no hayan revalidado su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

A la fecha, el 88% de las y los estudiantes beneficiados aún no ha hecho el trámite. Por este motivo, los subsecretarios de Educación, Nicolás Cataldo, y de Transportes, Cristóbal Pineda, realizaron un llamado a las y los estudiantes a revalidar su TNE.

En la Región Metropolitana, esta validación se puede realizar en cualquiera de los tótems dispuestos en las 136 estaciones de la red de Metro.

En el caso de las y los estudiantes del gran Santiago que cambian de ciclo (de enseñanza básica a enseñanza media o de enseñanza media a superior), deberán esperar a la revalidación automática de sus TNE que se realizará en los próximos días. Si bien durante este periodo deberán pagar tarifa adulta, este monto será reembolsado en el transcurso de dos semanas, aproximadamente.

"Hay un 88 por ciento de los estudiantes que no han hecho la validación de su tarjeta, por lo tanto, hacemos un fuerte llamado a que todos los estudiantes puedan concurrir a los puntos que están habilitados para aquello. No hacerlo significa que van a quedar en una situación de no cobertura de los beneficios", recalcó Cataldo.

"Además, queremos señalar que existe un segmentos de estudiantes que corresponden a aquellos que han hecho un tránsito entre niveles educativos, quienes tendrán que esperar a que ocurra un proceso de validación automática de la tarjeta. Va a ser restituido en la tarifa adulta que van a tener que pagar en estos días", aseguró la autoridad de Gobierno.

En regiones, las y los estudiantes deben acercarse a los módulos dispuestos por Junaeb para poder pegar el sello 2022, trámite que pueden realizar hasta el 30 de agosto. Las autoridades, sin embargo, recomiendan hacer este trámite a la brevedad.