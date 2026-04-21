Junaeb denunció ante la PDI la venta de sellos de la TNE

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentó este martes, ante la Policía de Investigaciones, una denuncia por falsificación de instrumento público tras detectar que en redes sociales de Meta se estaban vendiendo sellos para la revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Las transacciones involucran, en principio, stickers correspondientes al proceso 2024 y perfiles de redes sociales ubicados en las comunas de Lampa y de Viña del Mar, y en sectores de la Región del Biobío.

Aparentemente, la venta ofrece su uso para servicios de transporte no licitado, mayoritariamente en áreas periurbanas o rurales, donde la validación del beneficio la hace, muchas veces, el mismo conductor de manera visual.

"Esto es un delito, es importante mencionarlo. Quienes están detrás de la venta y la comercialización se exponen, además, a multas. Estamos hablando de falsificación de instrumento público", dijo el director nacional de la Junaeb, Fernando Peña.

La indagatoria quedó a cargo de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones.