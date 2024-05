Matthei rechazó condonación del CAE: "Son 250 teletones"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, presidenciable de la UDI -aunque por ahora evita confirmar esa aspiración-, rechazó este jueves una eventual eliminación o condonación el Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio del debate en torno al proyecto que el Gobierno presentará a más tardar en septiembre y relativo a la deuda estudiantil.

"El CAE fue fuertemente reformulado por el Gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día no se paga más del 10% de lo que se gana, la tasa de interés bajó muy fuertemente y, si usted no tiene ingresos, no corre la deuda", dijo la autoridad municipal en una rueda de prensa.

"Yo lo único que le puedo preguntar a los chilenos: 11.000 millones de dólares vale (la condonación), esas son 250 teletones para que la gente sepa. Yo le pregunto si prefieren que se gaste en seguridad ciudadana o que se gaste (en eliminar la deuda estudiantil)", señaló Matthei.

"Entre paréntesis, creo que hay tres diputados que tienen deuda del CAE", agregó.

Matthei emitió esta declaración tras sostener un desayuno con el exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel (independiente) en un café de Barrio Italia para apoyar su candidatura a alcalde de Ñuñoa, de cara a las elecciones de octubre.

Consultada por los roces en el bloque opositor, y en particular a la relación de Chile Vamos con el Partido Republicano, la líder UDI afirmó que aquellos que estén buscando llevar candidatos "por fuera" van a ser fuertemente castigados por los electores.