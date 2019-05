Alumnos del Instituto Nacional: Las respuestas del Gobierno son ineficientes y absurdas

Los alumnos del Instituto Nacional calificaron las "respuestas del Gobierno como ineficientes y absurdas" respecto a los hechos de violencia registrados en el establecimiento.

En ese sentido, manifestaciones realizadas ayer obligaron a suspender las clases las que fueron retomadas parcialmente esta mañana, debido a que en la tarde los funcionarios del establecimiento trabajarán en el Manual de Convivencia.

Hoy se reiniciaron las clases con Carabineros de Fuerzas Especiales apostados en los alrededores del recinto, lo que no impidió que cerca de las 11:00 horas, un grupo de unos cien estudiantes intentaran marchar hacia el Ministerio de Educación. Tras conversar con Carabineros, los alumnos desistieron debido a que la protesta no estaba autorizada.

Durante la mañana, entrevistado por El Diario de Cooperativa, el alcalde de Santiago y sostenedor del recinto, Felipe Alessandri, volvió a cuestionar los hechos de violencia en el establecimiento y aseguró que les gustaría que funcionarios municipales revisen las mochilas de los alumnos.

Ante esto, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN), Rodrigo Pérez, aseguró que "la comunidad estudiantil ha estado movilizada estos últimos días y también existen grupos radicales que forman parte de estas movilizaciones. Las manifestaciones evidentemente que traen problemas a la interna, por ello existe un ambiente que no es completamente sano producto de la tensión que existe".

"En muchas discusiones se ha dado el mismo emplazamiento a los mismos estudiantes para que se hagan cargo de la situación, pero no pueden a nosotros pedirnos que sea una movilización que sea completamente institucional, que no se escape ningún parámetro siendo que las respuestas del Gobierno son completamente ineficientes y absurdas, son medidas más represivas y que generan más violencia", agregó.

Alumnos del Instituto Nacional marchan hacia el Mineduc @Cooperativa pic.twitter.com/6fLJqSBVd3 — Kassandra (@KassWidemann) May 30, 2019

Centros de Padres: "Estamos desesperados"

Entre los tres Centros de Padres y Apoderados del colegio concuerdan que la violencia se escapó de las manos aunque siguen dudando respecto a la medida de revisión de mochilas.

En ese sentido, el presidente de uno de ellos, Aquiles Herrera, manifestó que esto "ya superó todo lo que alguna vez uno se imaginaba. Creemos que esto de las mochilas es una señal pero claramente que esto no va a terminar con estos encapuchados".

"Lo que quieren ellos es la anarquía total, ellos no quieren clases. Rectoría no dice nada, el rector prácticamente no aparece", agregó Herrera.

Por su parte, Judy Valdés, presidenta de otro de los Centros de Padres, aseguró que "no hemos visto nunca tantas bombas molotov, tantos encapuchados, tantos golpes de Fuerzas Especiales a los estudiantes".

"Estamos desesperados. Creemos que las soluciones van a llegar si se toma el parecer de toda la comunidad y se trabaja en unidad", agregó.

Aún no hay una reunión programada entre el sostenedor y el Centro de Alumnos respecto al petitorio que entregaron hace una semana.