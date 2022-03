Ex autoridades del Minsal descartaron cambios en la presencialidad de clases

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, cuestionó este sábado un cambio detectado en el plan Paso a Paso que establecía que las clases presenciales ya no eran obligatorias sino que voluntarias, algo que finalmente fue descartado por ex autoridades del Gobierno saliente.

La situación fue advertida en la página web del plan Paso a Paso, generando una serie de críticas y dudas entre apoderados y alumnos.

"La verdad es que no entendemos, esto se publicó un día antes del cambio de mando, no sabemos la razón y además yo deduzco probablemente que no hubo acuerdo entre el ministro Paris y el ministro Figueroa", afirmó el nuevo líder de Educación esta mañana, quien adelantó que también hablaría de esto con la nueva ministra de Salud (Minsal), María Begoña Yarza.

Debido a esto, durante la tarde ex autoridades del Minsal aclararon la situación, asegurando que las clases se mantienen obligatorias -como se informó en la última resolución- y que la confusión se debió solo a "un error en una gráfica".

"De acuerdo a la Resolución correspondiente no hay ningún cambio en relación a la obligatoriedad de la presencialidad. Se trata solo de un error en una gráfica específica. Lo que dicta una Resolución es lo que importa", puntualizó en su Twitter el ex líder del Minsal Enrique Paris.

En esta línea, la ex subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, afirmó que "la resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo de lo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica".

"Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hicieron modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue", detalló la ex autoridad de Salud al medio Emol.

Al revisar el sitio del Plan Paso a Paso, el error de gráfica fue resuelto y ya indica que las clases son obligatorias en todas las fases.