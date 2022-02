Experto en educación rural: "La no presencialidad ha tenido efectos desastrosos"

Gonzalo Plaza, director ejecutivo de la Fundación 99, organización enfocada en la educación rural, valoró los esfuerzos del Gobierno por facilitar el acceso a las clases presenciales, puesto que "la no presencialidad ha tenido efectos desastrosos".

Mientras algunos alcaldes y dirigentes han manifestado sus reparos ante el protocolo del Mineduc, Plaza argumentó en Lo que Queda del Día que "tenemos un contexto sanitario muy distinto al que teníamos hace seis meses, hace un año o hace un año y medio, donde si bien la tasa de contagios era menor y hoy tenemos cifras muy altas, tenemos una tasa de vacunación bastante alta", que llega incluso al 94 por ciento en zonas rurales.

Por otra parte, aseveró que "la no presencialidad ha tenido efectos desastrosos" no sólo a nivel socioemocional y de aprendizaje, sino que "el año pasado 40 mil nuevos estudiantes fueron excluidos del sistema escolar", lo que se debió en parte a que "la solución remota no es aplicable a todo el mundo: En las zonas rurales sólo el 7 por ciento de los estudiantes tiene conexión a internet de buena calidad".

El experto ejemplificó que "cuando no hay clases, la motivación decrece y también en muchos lugares lamentablemente el trabajo infantil aumenta", al igual que las "situaciones de violencia y abuso en las casas", pero también se pierden los "apoyos psicológico y de alimentación" otorgados por las escuelas.

Dado este escenario, el investigador sostuvo que "tenemos un doble desafío: hacernos cargo de aquellos estudiantes excluidos del sistema, y también de los que se mantuvieron escolarizados, pero que van a presentar rezago escolar, porque perdieron aprendizaje en estos dos años".

"Con ambos grupos tenemos que imponer medidas de mitigación y de nivelación para recuperar el aprendizaje lo más rápido posible, y hay técnicas, didáctica y metodologías que lo permiten", planteó, destacando que el Mineduc se haya adelantado estableciendo un currículum priorizado para aquellos casos.