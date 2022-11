Indignación por anuario con insultos lesbofóbicos contra alumna en Tiltil

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que el anuario de cuarto medio del Colegio Saint Louis School, de Tiltil, contenía insultos lesbofóbicos contra una alumna y que el establecimiento, a sabiendas, no lo corrigió.

"En el anuario, que nos entregó el colegio a modo de regalo, se refirieron a mí de forma inadecuada, llamándome 'fleta' e incluso 'maraca' (...) Jamás había sido directamente discriminada por mi orientación sexual", relató la adolescente, de iniciales M.P., de 17 años.

Su papá denunció los hechos ante la Superintendencia de Educación y presentó un reclamo al profesor jefe, identificado como Alejandro Soto, cuya respuesta fue tachada de "insólita" por el Movilh: "Tu papá me expresó su molestia por algunos términos usados en el anuario que consideró discriminatorios (...) yo no quise censurar por respeto a la libertad de ustedes y a que había muy poco contenido fotográfico", le señaló en un correo al cual tuvo acceso la organización.

"Es un hecho funesto, de abierta lesbofobia y misoginia hacia una estudiante. El colegio, en vez de prevenir y sancionar estos abusos, ha llegado al vil extremo de darles publicidad, repartiendo discursos de odio entre toda una generación que salió de cuarto medio", deploró el encargado de Derechos Humanos de Movilh, Ramón Gómez, quien denunció vulneraciones a la "Ley Zamudio" y las leyes sobre violencia escolar y sobre inclusión en las escuelas.

Lo conseguimos: Colegio Saint Louis School de Tiltil retira anuario con contenidos lesbofóbicos e imprimirá nueva versión para sus estudiantes. El colegio ofreció disculpas a alumna afectada e inició un proceso sancionatorio y de capacitaciones.

"LOS HECHOS SON UN ERROR DEL PROFESOR JEFE"

La directora del colegio, María Teresa Figueroa, lamentó lo sucedido y afirmó que "los hechos descansan en un gravísimo error cometido por el profesor jefe de curso, quien en pos 'de la libertad de expresión' no censuró el texto del anuario, a pesar de que el establecimiento instruyó eliminar todos los epítetos referidos en la revisión previa a la impresión".

"La dirección revisó en papel lo escrito y borró expresamente los conceptos y palabras inapropiadas que se referían no sólo a la alumna afectada, pero la orden no fue ejecutada en su totalidad y no se modificaron todos los cambios realizados momentos previos a la impresión, por lo que el establecimiento educacional ya ha iniciado el proceso sancionatorio para los responsables de esta situación", sostuvo.

El colegio retirará los anuarios ya entregados y entregará una versión corregida que "garantice la dignidad de los estudiantes".

También informó que, entre otras medidas, "se ofrecerán disculpas públicas, por escrito, a la adolescente y a su familia; y se capacitará a todos los funcionarios o trabajadores en materia de igualdad, no discriminación, derechos humanos, diversidad sexual y de género, lo que se hará al término del año escolar el día 12 diciembre, dirigido por la oficina de inclusión de la comuna".

"Reiteramos nuestro pesar por lo ocurrido como institución educativa, ya que jamás se tuvo la intención de exponer a una alumna a un agravio, por el contrario, solo se pensó en otorgar a nuestros alumnos el mejor recuerdo de su último año escolar, situación que lamentablemente no se logró. Ofrecemos una vez más nuestras más sinceras disculpas", cerró el Saint Louis School.